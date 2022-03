Mobilità, il Comune di Genova pensa a nuovi indennizzi per l'acquisto di mezzi elettrici per cittadini e imprese - Genova 24

Genova. Estensione ulteriore della gratuità per alcuni sistemi di trasporto pubblico nel medio periodo e, forse già entro l’estate, un bando per incentivi destinati a svecchiare il parco mezzi di cittadini e imprese a Genova per sostituirli con mezzi elettrici.

L’assessore alla Mobilità del Comune di Genova Matteo Campora, a margine della conferenza stampa sulla gratuità di metropolitana e impianti verticali in città, ha annunciato che l’amministrazione potrà procedere sulla strada di rendere la mobilità genovese sempre più green grazie a un pacchetto di fondi da 25 milioni di euro, spalmati su quattro anni, messi a disposizione dal ministero della Transizione ecologica e attraverso la Regione Liguria.

“A seconda di come potremmo utilizzare questi fondi e a come saranno suddivisi negli anni – spiega Campora – potremo stabilire come utilizzarli, ad aprile avremo un quadro già piuttosto chiaro e contiamo di lanciare il primo bando entro la fine di questo ciclo amministrativo”.

La prima tranche di fondi sarà sfruttabile comunque entro la fine del 2022 e probabilmente servirà per aiutare chi voglia sostituire un furgone, un’auto o uno scooter termico con uno ecologico. “Altri fondi – spiega ancora Campora – serviranno per finanziare il progetto più ampio di gratuità del trasporto pubblico locale, compresa anche quella dei mezzi in sharing”.

Nel 2017 un bando per l’aiuto economico all’acquisto di scooter e bici elettrici era andato esaurito nel giro di poche settimane. In quel caso l’entità del contributo per il solo acquisto del veicolo compresa l’IVA era di 800 euro per gli scooter e di 400 per le e-bike (senza rottamazione di un veicolo inquinante precedentemente posseduto), e di 1.000 euro per gli scooter e 500 per le e-bike con la rottamazione di un veicolo euro 0 intestato al richiedente o a un membro del suo nucleo familiare.