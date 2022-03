Miniere Levante, Scajola: "Bene la scelta dei sindaci, il Pd solleciti il ministro sul ritiro della via" - Genova 24

Genova. “Sin da quando si è paventato un interesse alla ricerca mineraria nel Tigullio, Regione Liguria si è subito attivata per raccogliere le istanze del territorio, organizzando immediatamente un incontro con i Sindaci dei sei Comuni interessati. Dalla riunione è emersa una sensibile contrarietà da parte degli Enti Locali, contrarietà che ha portato Regione ad inviare immediatamente una lettera al ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, evidenziando le perplessità e le preoccupazioni mosse dalle comunità locali”. Così l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola.

“La lettera non ha mai avuto riscontro – prosegue Scajola -. Il ministro Roberto Cingolani ed il ministro Dario Franceschini (PD) hanno espresso successivamente, con un provvedimento del Mite, parere favorevole all’attività di ricerca nelle aree interessate del Tigullio. Visto l’interessamento degli esponenti liguri del PD, chiedo loro di intercedere con il ministro Franceschini, per un ripensamento sul provvedimento. Infatti, purtroppo, con grande sorpresa avevamo preso atto del parere favorevole del Ministero dei Beni Culturali alla ricerca nelle località del Levante ligure”.

Conclude Scajola: “Regione Liguria, intanto, ha già più volte dimostrato la sua contrarietà con i pareri negativi del settore Urbanistica e Tutela del Paesaggio alla VIA promossa dal Ministero della Transizione Ecologica. Inoltre, il 9 agosto 2021 la Giunta, modificando la norma regionale vigente, ha introdotto per la prima volta la Disciplina della Ricerca Mineraria, un provvedimento che introduce regole più stringenti in materia di ricerca, per garantire una maggiore tutela ambientale e paesaggistica”.