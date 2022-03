"M'illumino di meno", la pedalata green degli studenti di Molassana e Prato in Val Bisagno - Genova 24

Genova. Venerdì 11 marzo anche l’Istituto Comprensivo Molassana e Prato partecipa a “M’illumino di meno”, il progetto dedicato al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili lanciato da Caterpillar Rai Radio2 nel 2005 che invita, nella 18esima giornata dedicata, a “Spegnere, pedalare, rinverdire e migliorare!” per diminuire l’impatto ambientale.

Grazie alla collaborazione tra docenti, alunni e genitori dei plessi di scuola Primaria Doria, Primaria Pino e Primaria Prato, gli studenti e le studentesse si recheranno a scuola con il Pedibus, poi potranno pedalare liberamente – con il traffico bloccato proprio per loro! – per le vie di Molassana, fare merenda insieme, per poi dedicarsi alle attività di orto. Obiettivo: imparare a rispettare l’ambiente, prendersi cura della propria salute, apprendere l’importanza del verde per tutto il Pianeta.

Gli alunni e le alunne non mancheranno di sensibilizzare i passanti che incontreranno, distribuendo volantini e sfere di semi da loro preparate. Per tutte le classi che non potranno partecipare all’uscita in bici è comunque prevista, per la giornata del Risparmio energetico, l’attività di semina in vaso.

“E’ un occasione che non potevamo perdere – sottolinea la dirigente Maria Teresa Vacatello – tornare a vivere il quartiere insieme e portare l’energia positiva dei nostri bambini e ragazzi. Insieme possiamo prenderci cura del nostro presente e costruire insieme la visione del nostro futuro”

“Questo è solo uno dei tanti appuntamenti che abbiamo pensato per i nostri bambini e bambine per proporre loro esperienze di risparmio energetico anche a scuola, certi che possano poi portare a casa il buon esempio”, dichiara Gianpaolo Malatesta, presidente del Consiglio di Istituto.

“Il Municipio sostiene con grande entusiasmo questa splendida iniziativa – commenta il presidente della Media Val Bisagno Roberto D’Avolio – Tanti bimbi felici in bicicletta insieme ai propri insegnanti per una mattinata diversa di educazione stradale e di mobilità sostenibile”