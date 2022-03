'Mi illumino di meno', oltre mille bambini a scuola con pedibus e bicibus - Genova 24

Genova. Questa mattina si sono riversati tutti giù per strada, nei pedibus e bicibus circa mille bambine e bambini in tutta Genova, primi testimonial del cambiamento di passo per affrontare la crisi energetica, nell’ambito dell’iniziativa Milluminodimeno, giunta alla sua diciottesima edizione all’insegna del tema “pedalare, rinverdire, migliorare”.

I volontari dell’associazione tRiciclo Bimbi a Basso Impatto hanno lanciato la chiamata pacifica ai piedi e pedali invitando le scuole a mettersi in gioco fino al 25 marzo e a dimostrare di crederci in prima persona comunicando la propria adesione sul sito www.triciclogenova.org

A patrocinare l’iniziativa il Comune di Genova e ASL 3. I bimbi manifestano solidarietà per la tragica guerra in Ucraina lanciando concretamente il messaggio che camminare e pedalare, usare cioè la propria energia, significa ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e non mancano di mandare un messaggio forte anche attraverso le pettorine da loro disegnate in classe e a casa all’insegna del motto Milluminodimeno e accendo la pace.

Primo ad aderire l’Istituto Comprensivo di Molassana e Prato, che si è addirittura fatto promotore insieme al Municipio Media Val Bisagno di una vera e propria biciclettata per unire re plessi di Prato, Doria e Pino, dando vita

a una mattinata di educazione al cambiamento dimostrando che la Val Bisagno è pedalabile e che le famiglie credono nella mobilità sostenibile.

Ma sono almeno una decina gli Istituti Comprensivi aderenti: da ponente partiamo da Voltri a Pegli, passando per Sestri e Cornigliano, massiccia l’adesione del centro cittadino con il Convitto Nazionale Colombo, il Maddalena Bertani, Centro Storico, Castelletto per poi approdare al levante dove l’Istituto Comprensivo Albaro ha dato vita ad azioni meritorie di coinvolgimento di tutto il plesso della Nazario Sauro, trascinati dal BicibuSauro che ha

contaminato anche gli altri plessi, in testa la Richeri, per poi arrivare fino a Quarto.

Senza dimenticare che ci sono anche bimbi delle scuole comunali dell’infanzia che aderiscono grazie ai genitori!

Così il vice Presidente dell’associazione Marco Tizzi: “Dobbiamo riflettere e agire sull’importanza della riduzione dell’utilizzo del mezzo privato per andare a scuola in una città dove la mobilità scolastica, che a noi piace chiamare, con un gioco di parole, MObimbiLITA’, può diventare uno stimolo e una chiave per rilanciare il cambiamento degli stili di vita di ogni famiglia attraverso il gesto concreto dell’andare a scuola a piedi o in bicicletta in modo coordinato con gli altri genitori.

Il pedibus rappresenta anche l’occasione per aiutarci tra genitori perché in un percorso casa-scuola bastano tre genitori al giorno come conduttori dell’”autobus ambulante” per portare a scuola insieme 20 bambini. Gli altri genitori devono solo accompagnare i propri bimbi alle fermate e poi possono dirigersi al lavoro senza intasare lo spazio davanti alle scuole fermandosi con la propria auto, dove rumore, polveri sottili e rischio di incidenti, a causa della sosta in doppia fila, aumentano esponenzialmente”.

Organizzarne di strutturati in collaborazione tra Scuole, Municipi e Asl farebbe dei nostri bimbi i protagonisti della riduzione del traffico, come accade oramai da 15 anni alla Primaria Spinola dell’Istituto Comprensivo Oregina.

“Sarebbe bello che i genitori cogliessero l’esempio dei bimbi dando a loro volta l’esempio a colleghi e amici cambiando modo di spostarsi, perché rinunciare a qualche comodità, come ci insegna questo tragico momento storico, fa

compiere un simbolico gesto di solidarietà e fa bene alla salute ed è per questo che l’appello a organizzare bicibus e pedibus è aperto fino al 25 marzo quando si concluderà la settimana dell’andare a scuola a piedi e in bicicletta proposta da FIAB”.

L’appello all’Amministrazione è lanciato e rinforzato nelle parole di Ica Arkel, locomotiva a pedali con la sua Cargo Bike insieme ai genitori del BicibuSauro: “Solo un paio di quarantene hanno ostacolato il Bicibusauro, nato proprio in occasione di Milluminodimeno 2021, in piena pandemia, e questo dimostra che i nostri bimbi ci fanno vedere il mondo con i loro occhi e con la loro tenacia, settimana dopo settimana, puntuali alle 7.50 in Piazza Paolo Da Novi,

spingendoci a rallentare il passo.