Meteo, weekend freddo in Liguria: sabato con qualche nube, domenica di sole - Genova 24

Liguria. Questi giorni saranno interessati da un generale calo delle temperature in tutta la Liguria. A causarlo correnti fredde di matrice orientale. Nella giornata di oggi, al mattino nubi irregolari saranno presenti a ponente con qualche fiocco di neve sulle alpi liguri, in via di attenuazione, mentre a levante il tempo sarà bello specie lungo le coste. Ecco le previsioni del centro meteo Limet.

Nel corso della giornata tempo abbastanza buono sul settore centro-orientale della costa a parte qualche nube da monte verso mare. Ancora nubi sparse tra Alpi Liguri e Bormida occidentale, senza fenomeni.

I venti passeranno da deboli a moderati tra nord e nord-est. Il mare sarà generalmente poco mosso.

Nella giornata odierna le temperature andranno da un minimo di 3/7°C a un massimo di 9/13°C sulla costa, mentre nell’interno si passa da una minima di -7/+1°C a un massimo di +4/8°C.

Nella giornata di domani, domenica 6 marzo, sono previste un po’ di nubi lungo i versanti padani senza conseguenze, soleggiato lungo le coste. Temperature in ulteriore calo.

Per lunedì 7 marzo, si prevede bel tempo ovunque, temperature in aumento e rotazione delle correnti da sud nei bassi strati.