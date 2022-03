Meteo, sulla Liguria molte nubi e vento forte in arrivo con temperature in calo - Genova 24

Genova. Correnti umide in quota manterranno sulla Liguria una certa nuvolosità, più intensa nelle aree interne, ma con generale assenza di fenomeni. Temperature in calo da sabato. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 17 marzo. Avvisi: Venti sostenuti da nord sul settore centro-occidentale della costa. Cielo e Fenomeni: Molte nubi su tutta la regione: di tipo basso sui versanti padani dove non si escludono sporadiche pioviggini sui valichi; di tipo medio-alto lungo le coste, con il sole che potrebbe a tratti filtrare come dietro un vetro smerigliato. Venti: Sostenuti da nord sul settore centro-occidentale della costa, moderati da nord-est altrove. Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature: In lieve aumento le massime lungo le coste. Costa: min +9/13°C, max +15/18°C. Interno: min +3/+7°C, max 9/13°C.