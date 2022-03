Meteo, qualche pioggia e nuvole sulla Liguria ma da domani ripresa delle temperature - Genova 24

Liguria. La propaggine di un vortice ciclonico a ovest del continente consente la presenza di nuvolosità e qualche debole pioggia nella prima parte della giornata di oggi. Il prosieguo della settimana porterà una situazione più stabile. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet.

Oggi, lunedì 14 marzo, cielo generalmente coperto. Possibile qualche pioggia in mattinata, ma si tratterrà di fenomeni generalmente deboli, con quota neve in rialzo sino a 1000/1200 metri. Più asciutto il pomeriggio, pur con nuvolosità diffusa. Venti da nord, anche tesi nella prima parte di giornata. Mare stirato o mosso per onda lunga sotto costa, molto mosso al largo. Temperature comprese tra 4 e 14 gradi sulla costa, nell’entroterra tra -6 e 10.

Domani, martedì 15 marzo, nuvolosità sparsa anche diffusa in mattinata, con qualche locale fenomeno non escluso. Schiarite nel corso della giornata, più ampi dal pomeriggio. Venti inizialmente da nord, in rotazione da sud. Mare generalmente mosso. Temperature in aumento.

Non ci sono variazioni di rilievo in vista della giornata di mercoledì 16 marzo, quando sulla Liguria avremo nuvolosità sparsa senza fenomeni.