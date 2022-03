Meteo: oggi nuvole senza pioggia, domani pomeriggio torna la tramontana - Genova 24

Liguria. Una circolazione depressionaria situata sulle coste marocchine si sposta lentamente nell’area mediterranea. In Liguria ciò significa nuvolosità compatta ma assenza di fenomeni rilevanti.

Secondo il Limet, associazione ligure di meteorologia, fin dal mattino molto nuvoloso o coperto quasi ovunque, eccetto il ponente imperiese dove saranno possibili occhiate di sole. Nel corso del pomeriggio il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, mentre è prevista qualche schiarita in più dalla sera.

I venti saranno deboli o al più moderati dai quadranti orientali, tendono a rinforzare sull’imperiese.

Mare tra mosso e molto mosso per onda da sud-est.

Temperature stazionarie: minime sulla costa tra +9 e +13° C, nell’interno tra +2 e +7° C, massime sulla costa tra +14 e +17° C, nell’interno tra +10° C e +14° C.

Domani parzialmente nuvoloso ovunque, con addensamenti più consistenti sull’Appennino centro-occidentale. Venti al mattino moderati da nord-est in rinforzo da nord da metà pomeriggio. Mare molto mosso sui bacini ponente, mosso altrove. Temperature stazionarie o in leggero aumento.

Venerdì ancora tramontana tesa sul centro-ponente. Nuvolosità variabile. Temperature stazionarie. Evoluzione da confermare nel dettaglio.