Meteo, nuvole a strati e venti forti da nord: più sereno nel pomegiggio - Genova 24

Liguria. Nei prossimi giorni correnti umide in quota determineranno molte nubi sulla nostra regione, ma con scarse o nulle precipitazioni. Più sole nella seconda parte del fine settimana.

Per la giornata di oggi i meteorologi di Limet prevedono al mattino cieli molto nuvolosi o coperti sui versanti padani con la possibilità di qualche debole precipitazione intermittente tra Val Bormida occidentale ed Alpi Liguri (nevosa a quote elevate, oltre i 1500/1700 metri). Lungo la fascia costiera stratificazioni medio-alte molto spesse, anche se qualche raggio di sole non è escluso.

Nel corso del pomeriggio tempo asciutto ovunque con ancora molte nubi sui versanti padani occidentali, stratificazioni medio-alte altrove accompagnate da schiarite più convinte con il passare delle ore.

Venti fino a forti dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale della costa, moderati o al più tesi altrove. Temperature stazionarie o in lieve calo.