Meteo Liguria, giornata all'insegna delle nuvole con qualche debole pioggia - Genova 24

Genova. Una blanda depressione si posizionerà sul Mediterraneo nei prossimi giorni, interessando marginalmente anche la nostra regione con annuvolamenti e qualche pioggia. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 3 marzo. Correnti umide in arrivo dal mare determineranno una giornata nuvolosa o molto nuvolosa. Schiarite saranno possibili sulle Alpi Liguri, la Val Bormida occidentale e l’estremo imperiese. Sul settore centro-orientale sarà possibile anche qualche debole pioggia o pioviggine specie nel pomeriggio e in serata. Venti: Da deboli a moderati tra sud e sud-ovest. Mare: Da poco mosso a localmente mosso. Temperature: In aumento le minime, stazionarie le massime. Sulla costa minime tra 6 e 8 gradi, massime tra 11 e 14 gradi; all’interno minime tra -2 e 1 grado, massime tra 7 e 12 gradi.