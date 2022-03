Meteo Liguria, domenica con vento forte da nord e prevalenza di bel tempo - Genova 24

Genova. Un nuovo rientro di aria fredda dai quadranti orientali interesserà la nostra penisola, sulla Liguria qualche nube in un contesto stabile. Ecco le previsioni di Limet per oggi e per i prossimi giorni.

Domenica 20 marzo. Avvisi: venti fino a forti dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale della costa. Cielo e Fenomeni: al mattino stratificazioni medio-alte in transito soprattutto sul centro-ponente regionale, potranno risultare più compatte sull’Imperiese e relativo entroterra. Generali condizioni di bel tempo a levante. Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa in un contesto prevalentemente soleggiato. Venti: fino a forti dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale della costa, moderati da nord-est altrove. Nel pomeriggio momentanea rotazione a sud a levante. Mari: stirato o mosso sotto-costa, da molto mosso a mosso al largo.

Lunedì 21 marzo. Avvisi: venti fino a tesi/forti dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale della costa, specie al mattino. Cielo e Fenomeni: giornata caratterizzata da qualche nube sui versanti padani occidentali, cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi sul resto della regione. Venti: al mattino fino a tesi/forti dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale della costa, al più moderati altrove. Nel pomeriggio moderati ovunque. Mari: stirato sotto-costa, mosso al largo. Temperature: stazionarie.

Martedì 22 marzo. Avvisi: venti sostenuti tra nord e nord-est. Cielo e Fenomeni: bel tempo sull’intera regione, cieli pressoché sereni. Temperature in lieve aumento. Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale della costa, moderati altrove. Mare stirato sotto-costa, mosso al largo.