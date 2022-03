Meteo, la primavera si fa largo: inizio settimana con sole e temperature in lieve aumento - Genova 24

Liguria. Aria via via più mite nel corso dei prossimi giorni, flussi secchi accompagnati dalla figura anticiclonica, che garantirà un inizio di settimana stabile e soleggiato. Questa la situazione meteo per la Liguria secondo gli esperti del centro meteo Limet. Ecco le previsioni per oggi e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 21 marzo, cielo che si presenterà in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, a parte locali addensamenti mattutini sui versanti padani centro occidentali ma in rapido diradamento. Venti da nord moderati o tesi, fino a forti sul centro ovest. Mare mosso per onda lunga sottocosta, molto mosso al largo. Temperature stazionarie o in lieve aumento: saranno comprese sulla costa tra 6 e 17 gradi, nell’interno tra -5 e 14.

Domani, martedì 22 marzo, a sarà un’altra giornata soleggiata e stabile con cielo in prevalenza sereno su tutta la regione con temperature in aumento, più sensibile in quota. Mercoledì 23 marzo poche variazioni ma ancora tempo sole, per di più in un contesto più mite.