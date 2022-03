Meteo, inizio settimana poche nubi e freddo: fino a -10 nell'entroterra - Genova 24

Liguria. Flussi freddi settentrionali permangono sulla Liguria, con tempo tuttavia generalmente stabile e soleggiato. Ecco le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 7 marzo, giornata con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Venti da nord, localmente moderati o tesi in mattinata. Mare generalmente poco mosso sotto costa, mosso al largo. Temperature stazionarie o in lieve calo le minime, stazionarie le massime: saranno comprese sulla costa tra 2 e 14 gradi, nell’interno tra -10 e 10.

Domani, martedì 8 marzo, nuvolosità sparsa su tutta la regione, in particolare nella prima parte di giornata, rasserena in serata. Venti ancora soprattutto da nord. Temperature in lieve aumento.

Per mercoledì 9 marzo ci si attende ancora cielo in prevalenza poco nuvoloso su tutta la regione.