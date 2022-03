Meteo, giornata fredda ma stabile: nuvolosità dal mattino ma schiarite in serata - Genova 24

Genova. Addensamenti in transito da levante a ponente. Al mattino saranno più consistenti in mare aperto (dove non si escludono deboli precipitazioni) e sul settore centrale, nel corso della giornata tenderanno ad invadere tutto il ponente; parziali aperture sull’estremo levante.

Situazione: correnti fredde continuano a scorrere sul bordo orientale di un promontorio di alta pressione proteso alle latitudini centro-settentrionali dell’Europa, determinando tempo nel complesso stabile e temperature inferiori alla media del periodo.

Venti: al mattino: settentrionali moderati/tesi su Riviera di Ponente, irregolari sul resto dell’arco Ligure. Da est-sud test tesi al largo sul Ligure centrale ed orientale; dal pomeriggio irregolari deboli ovunque. Mari: al mattino mosso al largo e su costa ovest, poco mosso ovunque dal pomeriggio.

Temperature: in aumento di qualche punto le minime sotto-costa complice la nuvolosità; in calo le massime per lo stesso motivo.

Costa: min +4/7°C, max +10/13°C

Interno: min -9/+1°C, max +5/9°C