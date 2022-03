Meteo: bel tempo su tutta la Liguria, da domani nuvole in aumento ma niente pioggia - Genova 24

Genova. Alta pressione ancora forte sull’Italia, in lieve attenuazione a partire da venerdì quando saranno possibili annuvolamenti sulla Liguria, ma senza piogge. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 24 marzo. Bel tempo su tutta la regione a parte velature sottili sull’estremo Imperiese in serata. Venti: Deboli da nord al mattino, da sud nel pomeriggio. Mari: Stirato sotto costa, poco mosso al largo. Temperature: In aumento le minime ovunque; in lieve calo le massime lungo le coste, in aumento invece nelle aree interne. Costa: min +8/12°C, max 15/19°C. Interno: min -3/+5°C, max 14/18°C

Venerdì 25 marzo. Velature sparse su tutta la regione, ma in un contesto soleggiato. Venti: Deboli o moderati da sud-est. Mari: Da poco mosso a mosso. Temperature: In lieve calo.