Messa in sicurezza dei rivi Entella e Rupinaro, convegno Lega a Chiavari il 25 marzo - Genova 24

Chiavari. “Entella e Rupinaro: progetti e interventi per la messa in sicurezza” è il titolo del convegno organizzato dal gruppo regionale Lega Liguria in programma venerdì 25 marzo alle ore 20:45 presso l’Albergo Stella del Mare a Chiavari. Interverranno il deputato Edoardo Rixi, componente Commissione Trasporti e responsabile Infrastrutture della Lega, i consiglieri regionali Stefano Mai e Sandro Garibaldi (presidente e vicepresidente del gruppo consiliare Lega Liguria), il consigliere comunale di Chiavari Marco Rocca, ingegnere ambientale. Modera Salvo Agosta, direttore di Radio Aldebaran.

“Come gruppo consiliare – ha spiegato Garibaldi, che per la città di Chiavari è anche consigliere comunale- abbiamo organizzato questo convegno in quanto una delle priorità principali per la nostra città è sicuramente la messa in sicurezza dei due corsi d’acqua. Il fiume Entella e il torrente Rupinaro sono esondati entrambi nel 2014, in concomitanza, provocando ingenti danni. Da allora sono state realizzate alcune opere di mitigazione del rischio, ma occorrono ulteriori importanti interventi per mettere in sicurezza tutta la città”.

“Su questo si sta lavorando in Regione Liguria, attraverso delle progettazioni che sono arrivate dal Comune di Chiavari, tra le quali lo scolmatore. Pertanto, ora è arrivato il momento di trovare i fondi perché non possiamo permetterci di continuare a lasciare Chiavari a rischio alluvioni come nel 2002 e nel 2014. Ricordo che il gruppo consiliare Lega Liguria sta portando avanti un progetto concreto, che, una volta approvato dal Consiglio Regionale della Liguria, permetterà finalmente di eseguire la pulizia degli alvei dei fiumi, mentre oggi abbiamo molti vincoli e oneri che spesso bloccano questa attività”.