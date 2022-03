Mercato di corso Sardegna, arrivano i primi negozi: dalle catene al food, ecco chi aprirà - Genova 24

Genova. Con l’inaugurazione stamattina del punto vendita MediaWorld Smart, proprio accanto alla Coop, inizia a prendere vita lo spazio commerciale del nuovo mercato di corso Sardegna, aperto al pubblico a dicembre con la sola disponibilità dello spazio esterno e del supermercato. In tutto circa 7mila metri quadrati di superficie suddivisa in 35 unità di varie tipologie che entro i prossimi mesi dovrebbero accogliere i primi clienti nei locali dove un tempo si vendevano frutta e verdura all’ingrosso.

Da quanto trapela, la prossima serie di aperture sarà intorno al 7 aprile e riguarderà soprattutto l’area della ristorazione, distribuita nella parte sud della galleria perimetrale e degli edifici storici che affacciano sul grande piazzale interno. Ci saranno marchi e prodotti noti in tutta Italia come Old Wild West (già presente alla Fiumara e al Porto Antico), la KebHouze di Gianluca Vacchi, la pizza di Pizzium, l’hamburgeria Bun, la catena giapponese Sushiko che applica la formula all you can eat, Cioccolati Italiani e la Pokèria nota per le insalatone.

Uno dei prossimi negozi ad aprire sarà il bookstore di Mondadori (che raddoppia quello di via XX Settembre). Di fronte all’accesso principale da corso Sardegna scalda i motori Kasanova, una costante nei centri commerciali e non solo, insieme a Gioielli Valenza che sarà il suo dirimpettaio e alla profumeria Naima. Ci sarà spazio per un poliambulatorio privato (Villa Esperia) e per una palestra sul lato di via Varese (Anytime Fitness). Lavori in corso anche per MondoCaffè, specializzato nella vendita di capsule, che aprirà anche questo vicino all’ingresso.

La struttura, è innegabile, assomiglierà molto a un tradizionale centro commerciale dal punto di vista dell’offerta. Sfumato definitivamente il sogno del Civ di corso Sardegna che avrebbe voluto trasferire nel nuovo mercato alcuni esercizi di vicinato: troppo alti gli affitti e le spese di gestione, e nemmeno la seconda fase delle trattative, una volta esaurito il diritto di prelazione, è andata a buon fine. Non mancherà tuttavia qualche realtà cittadina come il negozio di scarpe Battifora che conta già quattro punti vendita in città. Da valutare quelli che saranno i ritorni occupazionali: ad esempio, su 250 metri quadrati di superficie, MediaWorld impiegherà 10 dipendenti, di cui 7 reclutati sul territorio. Nello spazio associativo nell’ala sud-est, intanto, è sempre attivo l’hub vaccinale pediatrico della Asl 3.

Ancora ferma al palo invece la nuova viabilità che avrebbe dovuto accompagnare la riqualificazione dell’ex mercato: il nuovo asse stradale ricavato con le demolizioni e intitolato di recente all’ex sindaco di Genova Vittorio Pertusio, avrebbe dovuto fungere da collegamento tra corso Sardegna e piazza Martinez in direzione San Fruttuoso. Ad oggi però la via serve solo a raggiungere il parcheggio coperto: giunti all’innesto con via Varese bisogna svoltare obbligatoriamente a sinistra, passare sul retro del mercato e tornare su corso Sardegna. Inoltre chi arriva da monte non può imboccarla direttamente ma è costretto a superare piazza Giusti e fare inversione poco prima del tunnel ferroviario.