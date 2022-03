Medico in Val Trebbia, Sansa: "Passo avanti ma dalla Regione risposte ancora insufficienti" - Genova 24

Genova. I Comuni della Val Trebbia potranno contare su 10 ore settimanali di presenza medica, suddivisa su 4 ambulatori tra Rovegno, Montebruno, Fontanigorda e Gorreto. È stata questa la risposta data dalla Regione alle interrogazioni scritte presentate dalla Lista Sansa e dal Partito Democratico che avevano denunciato il rischio, soprattutto per Fontanigorda e Gorreto, di rimanere completamente senza la presenza di un medico di medicina generale.

” Si tratta di un piccolo passo in avanti da parte della Regione su una situazione che abbiamo denunciato, approfondito, e che stava pericolosamente arretrando – commenta Ferruccio Sansa, capogruppo dell’omonima Lista -. Tuttavia si tratta di una risposta ancora ampiamente insufficiente per un territorio del genere: basti pensare che a Fontanigorda potranno contare sulla presenza di un medico per due ore a settimana. Inoltre alla Giunta Toti abbiamo chiesto di utilizzare subito i 400 mila euro che, grazie al lavoro della nostra Lista, siamo riusciti a far mettere a bilancio proprio per i medici dell’entroterra. Toti ci deve spiegare perché non sta utilizzando quei soldi che possono garantire i contratti ai medici di cui hanno bisogno i cittadini delle nostre aree interne”.

Nella risposta all’interrogazione scritta da parte della Giunta Toti, Asl 3 ha spiegato come siano state predisposte misure ad hoc per incentivare la presenza di un medico in un territorio difficile come quello dei Comuni della Val Trebbia: 5 euro/anno in più per ogni paziente assistito e 6.000 euro/anno a forfait oltre ai normali compensi. Dal punto di vista politico, tuttavia, l’organizzazione della medicina nell’entroterra risulta ancora deficitaria per la consigliera regionale della Lista Sansa Selena Candia. “Toti rimanda la riorganizzazione per risolvere il problema dei medici nelle aree interne a quando arriveranno le nuove Case della Comunità e i fondi del PNRR – osserva Candia -. Gli abitanti del nostro entroterra, però, hanno bisogno di risposte immediate e non di progetti futuri. Il progetto futuro delle Case della Comunità, inoltre, è un progetto lacunoso proprio per i territori delle aree interne, quindi il problema che non vuole essere risolto oggi rischia di non essere risolto neanche domani”.