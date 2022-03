Medico di medicina generale, il Tribunale dei diritti del malato sostiene il movimento delle 'Coccarde gialle' - Genova 24

Genova. Il Tribunale per i Diritti del Malato (TdM) di Cittadinanzattiva – Liguria sostiene l’iniziativa dei 150 medici liguri di medicina generale (MMG) che hanno aderito al movimento delle Coccarde Gialle anche per la Liguria.

Il TdM ritiene, al pari dei firmatari della lettera inoltrata alle massime autorità sanitarie regionali, che la figura del MMG, per la sua centralità nel Servizio Sanitario Nazionale, richieda una profonda revisione del suo ruolo nell’ambito dell’organizzazione sanitaria; ruolo oggi pesantemente ridotto da incombenze di tipo burocratico che distolgono il medico dal suo compito primario: prendersi cura dei cittadini che a lui si sono affidati, scegliendolo come proprio medico di riferimento.

Il TdM concorda quindi con la proposta dei firmatari ed affinché i MMG siano sollevati dall’eccessiva burocrazia e raccoglie il loro invito al confronto, per entrare nel merito delle proposte in cui sono protagonisti i MMG, ma nelle quali rivestono un ruolo principale anche i pazienti di cui il TdM rappresenta la voce.

Quanto sopra diventa esigenza imprescindibile con le nuove impostazioni della sanità territoriale tramite le Case di Comunità, in cui il MMG diventa l’elemento propulsivo.

Quindi, ci rivolgiamo ai medici che non hanno ancora aderito perché questa è l’occasione per rinnovare il patto di fiducia che deve necessariamente legare il Medico con il paziente, per garantire una corretta presa in carico e continuità di cura.