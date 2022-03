Maxi rissa notturna in centro storico, quattro giovani identificati e denunciati - Genova 24

Genova. Sono stati quasi tutti identificati e denunciati per rissa aggravata da lesioni personali i giovani che, circa un mese fa, si sono resi protagonisti di una colluttazione tra piazza del Ferretto e salita Pollaiuoli in centro storico. La zuffa, che ha coinvolto due gruppi di ragazzi, era stata sedata grazie all’intervento degli agenti della polizia locale, giunti tempestivamente sul posto.

Nei guai sono finiti, da un lato, D.L., 22 anni, E.F, 27 anni e M.F., 21 anni, tutti residenti ad Alessandria; dall’altro A.M., 24enne originario di Siracusa, e tre soggetti non ancora identificati, probabilmente stranieri. Come si è poi evinto dalle testimonianze dei presenti e dai filmati delle videocamere di sorveglianza, i due gruppi venuti alle mani erano “capitanati” rispettivamente da D.L. e da A.M..

Tutto è successo lo scorso 13 febbraio, intorno alle 2 del mattino. Durante il consueto pattugliamento del centro storico, gli operatori del nucleo centro storico hanno sentito delle grida provenire da piazza del Ferretto, all’intersezione con Salita Pollaiuoli. Qui si sono trovati di fronte a una scena da far west: due gruppi di giovani che se le davano di santa ragione, tra calci, schiaffi e pugni.

Gli agenti si sono subito adoperati per placare gli animi e dividere i contendenti. Quando la rissa sembrava ormai sedata, però, A.M. è corso a sferrare un pugno a D.L., riaprendo di fatto la colluttazione. A quel punto, visto anche il numero delle persone coinvolte nel parapiglia, gli operatori hanno chiesto rinforzi: sul posto sono prontamente giunte altre pattuglie, in servizio di controllo della movida nel centro storico. Oltre a sedare definitivamente la rissa, gli agenti hanno provveduto all’identificazione dei contendenti e degli amici presenti, raccogliendo le testimonianze per ricostruire l’accaduto.

A dare il via alla zuffa è stato D.L., il quale, in evidente stato di alterazione psicofisica, si era dapprima avvicinato al gruppo di amici di cui facevano parte A.M. e la fidanzata, infastidendoli con atteggiamenti provocatori. Gli sguardi di sfida tra D.L. e A.M. si sono velocemente trasformati in una contesa fisica. Il primo ha colpito il secondo con un pugno, dopodiché si sono uniti alla rissa gli amici di D.L, oltre ai tre giovani non ancora identificati (uno dei quali ha approfittato della confusione per sottrarre il cellulare di D.L, raccogliendolo da terra dove era caduto per poi darsi alla fuga) e alla fidanzata di A.M., che nel tentativo di dividere i litiganti ha rimediato lividi ed escoriazioni.

Tutti e quattro i giovani denunciati, come emerso dalle indagini, hanno precedenti di polizia. Gli accertamenti sono ancora in corso per individuare i tre soggetti al momento ancora ignoti che si sono uniti alla contesa.