Mareggiata 2018, porto e Comune di Rapallo vincono il ricorso per un natante affondato - Genova 24

Rapallo. E’ stato rigettato, con sentenza resa sulla causa rg 4963/2020, il ricorso contro la Porto Turistico Internazionale di Rapallo s.p.a e il Comune di Rapallo, promosso da un soggetto privato che richiedeva il risarcimento dei danni per l’affondamento di un natante subito a seguito della mareggiata dell’ottobre del 2018.

Il giudice si è espresso respingendo le domande attoree per carenza di legittimazione attiva, ossia il soggetto che ha azionato il giudizio contro la Civica Amministrazione non è stato in grado di provare la titolarità del bene per cui chiedeva il risarcimento.

La sentenza inoltre prevede che il soggetto promotore venga condannato al pagamento, a favore dei convenuti, delle spese di giudizio.