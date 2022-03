Marassi, in piazza Romagnosi arriva una "panchina europea" come simbolo di pace - Genova 24

Genova. In piazza Romagnosi verrà inaugurata venerdì 4 marzo alle 15.30 una nuova “panchina europea” in presenza del presidente del Municipio III Bassa val Bisagno, Massimo Ferrante, della segretaria ligure dell’Aiccre (Associazione dei Comuni d’Europa) Desi Slivar e del segretario ligure del Movimento Federalista Europeo, Piergiorgio Grossi

“Le dodici stelle su sfondo blu della bandiera europea sono il simbolo della unione pacifica di Stati e popoli che si sono fatti la guerra per secoli e che, con la creazione di istituzioni comuni sovranazionali, oggi vivono in pace – spiegano i promotori -. Gli eventi in Ucraina sono la drammatica dimostrazione che ove prevale la divisione fra Stati e di conseguenza il nazionalismo, la guerra può tragicamente diventare lo strumento per risolvere i contrasti fra nazioni. Siamo vicini al popolo ucraino che sta subendo una aggressione armata e questa panchina è un umile modo per dire: mai più guerre”.



Per iniziativa dei giovani federalisti il progetto “panchine europee” è già stato realizzato in più di trenta città in diverse province italiane da Salerno a Trento. Le panchine europee vogliono ribadire e affermare il legame fra l’Italia e la Unione Europea, con l’obiettivo di condividere i valori della pace e della solidarietà che sono alla base del progetto europeo e per accompagnare in questo periodo la partecipazione dei cittadini alla Conferenza sul Futuro dell’Europa.

La inaugurazione della panchina di Marassi è la quinta a Genova e precede di un giorno l’analoga inaugurazione della sesta panchina che si terrà sabato 5 in via Bruno Buozzi. L’iniziativa è promossa dalla sezione locale del Movimento Federalista Europeo e dall’Aiccre ligure, l’Associazione dei comuni d’Europa, con il patrocinio del Municipio III – Bassa val Bisagno.