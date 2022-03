Marassi, armato di pistola minaccia tabaccaio e si fa consegnare l'incasso - Genova 24

Genova. Ancora una rapina ieri sera ai danni di un tabaccaio. È successo a Marassi in viale Bracelli. Un uomo, armato di pistola, si è presentato all’orario di chiusura e dopo aver minacciato il titolare con una pistola si è fatto consegnare l’incasso. Il bottino ammonterebbe a circa 500 euro.

Sul posto sono arrivate le volanti della polizia. È la quarta rapina a un tabaccaio in poche settimane, l’ultima violenta, è avvenuta in via porta Soprana due settimane fa: il quel caso il titolare che aveva reagito, è stato colpito con il calcio di una pistola giocattolo e legato con fascette da elettricista.

In questo caso, non è chiaro se si trattasse di una pistola finta. Sulla rapina indagano gli investigatori della squadra mobile. Secondo le prime risultanze l’età e la descrizione non corrisponderebbero al rapinatore di via Porta Soprana ma le indagini sono in corso.