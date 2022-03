Maltrattamenti sugli anziani in Rsa: indagati i vertici di una cooperativa sociale genovese - Genova 24

Taggia. Mesi e mesi di maltrattamenti ai danni degli anziani ospiti di una Rsa nell’Imperiese: con queste accuse sono finiti al centro di un’inchiesta della Procura di Imperia i vertici della cooperativa sociale Cos che ha sede a Genova e gestisce diverse strutture tra cui la residenza Le Palme di Arma di Taggia, dove sarebbero avvenuti gli episodi contestati. In tutto sono 41 le persone che hanno ricevuto gli avvisi di garanzia al termine di una lunga indagine condotta dalla Guardia di finanza.

Secondo gli inquirenti, riporta la testata online Riviera24, il trattamento riservato ai degenti sarebbe stato tutto fuorché “familiare”. Anche se al momento viene mantenuto il più stretto riserbo sulla vicenda, gli episodi di maltrattamento sarebbero conclamati: a dimostrarlo mesi di indagini, partite nel luglio del 2021, per le quali i militari della Guardia di finanza si sono avvalsi di videocamere piazzate all’interno della casa di riposo.

Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Salvatore Salemi della Procura di Imperia. Tra gli indagati figurano Marco Simone Rossi, presidente e amministratore delegato della società cooperativa, e il fratello Giovanni Luigi Rossi, che siede nel consiglio di amministrazione del gruppo. Indagata anche la direttrice della struttura, Sara Occhino.

Ottanta i posti letto della casa di riposo, di cui 40 in convenzione con l’Asl 1 imperiese. Per questo gli operatori delle fiamme gialle hanno chiamato alcuni dirigenti dell’azienda sanitaria, tra cui il dirigente del dipartimento di cure primarie che ha l’incarico di monitorare l’assistenza clinica erogata dalle strutture contrattualizzate dall’azienda.

Le indagini avrebbero preso le mosse nell’estate scorsa dalla segnalazione di alcuni parenti degli anziani degenti. Il nome della rsa Le Palme era balzato agli onori della cronaca nel novembre scorso, per la somministrazione di una terapia a base di monoclonali, per la prima volta in Liguria, a 7 pazienti ultraottantenni malati di Covid.

“Auspico che venga fatta immediatamente chiarezza sulla vicenda. Seguiremo il corso delle indagini in stretta collaborazione con Alisa e con Asl 1 per analizzare i fatti e verificare l’eventuale veridicità delle accuse”. Così il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all’indagine.