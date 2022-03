L'ultimo saluto a Gianluca Ferraris a largo Merlo: il giornalista e scrittore genovese aveva 45 anni - Genova 24

Genova. L’ultimo saluto domani, giovedì, alle 10 nella chiesa Nostra Signora della Guardia di Largo Merlo. Gianluca Ferraris, giornalista e scrittore, nato a Genova, se n’è andato nella notte di domenica a causa di una malattia incurabile. Aveva 45 anni.

Aveva detto a pochi amici del suo stato di salute, tanto che su Facebook, quando lo scorso 23 dicembre aveva comunicato di aver lasciato Mondadori, dove lavorava da 20 anni, in tanti pensavano fosse per volare verso altri lidi.

Nel 2001 Ferraris aveva iniziato a collaborare con Panorama. Nel 2002, dopo la laurea in Scienze politiche, si era trasferito a Milano per seguire un master in giornalismo, iniziando a collaborare con altre riviste, Chi ed Economy, e per la televisione (Quarto grado, su Rete 4). Dopo alcuni anni a Panorama dove si era occupato di attualità, cronaca ed economia, aveva rivestito l’incarico di vice caposervizio a Donna Moderna. Tra i servizi più importanti le tematiche del calcio scommesse (pubblicato anche come libro inchiesta “Pallone criminale”), delle infiltrazioni criminali nel mondo dell’azzardo, del terrorismo e dell’inchiesta Monte dei Paschi. Nel 2010 con l’inchiesta Ladri di speranza, pubblicata da Panorama, ha vinto con Ilaria Molinari il premio giornalistico europeo sulla salute e i diritti del malato, assegnato dalla Commissione Ue.

Ferraris era anche scrittore di gialli e noir: oltre ai romanzi del ciclo di Gabriele Sarfatti editi dalla collana Calibro9 di Novecento Editore, suoi racconti gialli e noir sono comparsi in diverse antologie. Nel 2021, con Perdenti, aveva cominciato per l’editore Piemme un nuovo ciclo di romanzi noir con l’avvocato milanese Lorenzo Ligas. L’ultimo post su Facebook dedicato all’antologia “Indaga, detective“, sempre di Piemme, che racchiudeva proprio una delle indagini di Ligas, pubblicata lo scorso gennaio. L’editore pubblicherà quest’anno un’altra opera, la seconda di Ligas.

Fino all’ultimo ha scritto, come testimonia il tweet del 7 marzo scorso.

Pur essendo da anni trasferito a Milano per lavoro, Ferraris manteneva un forte legame con la sua città, alimentato dalla passione per il Genoa, di cui era un appassionato tifoso e che seguiva spesso allo stadio.

Di lui resteranno, oltre alle parole scritte in vent’anni di carriera, la gentilezza, la disponibilità e l’integrità.