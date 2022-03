Luca Maestripieri rieletto segretario della Cisl Liguria: "Le priorità? Infrastrutture e attrarre giovani" - Genova 24

Genova. Infrastrutture, anche quelle digitali, per rilanciare il lavoro e fermare l’emigrazione, tornando ad attrarre giovani. Sono le priorità indicate da Luca Maestripieri, rieletto oggi segretario generale della Cisl Liguria con voto sostanzialmente unanime (79 schede su 80 più una bianca) dai membri del consiglio generale votato ieri dai 200 delegati del congresso in rappresentanza delle 18 sigle di categoria.

“La Cisl ne esce più forte, più unita e più coesa. La fiducia che mi è stata attribuita mi lusinga ma mi carica anche di grandi responsabilità. In questi quattro anni di mandato ne abbiamo visto di tutti i colori – commenta Maestripieri ricordando anzitutto il crollo di ponte Morandi che ha messo in ginocchio il territorio e la sua economia -. Bisogna andare avanti nelle infrastrutture, materiali e immateriali, ridurre i divari digitali tra territori e tra persone. E poi grande attenzione alle persone. Abbiamo visto un aumento delle disuguaglianze e della povertà. Occorre dare risposte a gente che sta molto peggio di qualche anno fa”.

Al centro ancora il tema demografico: “Bisogna rilanciare un lavoro di qualità fermando un’emigrazione, anche verso altri Paesi, che non si è mai fermata, una sorta di dittatura demografica che riguarda fortemente la nostra regione: dobbiamo tornare a essere attrattivi, attrarre giovani e fare in modo che il lavoro sia di qualità. E per esserlo non deve essere solo sicuro ma anche ben retribuito, quindi bisogna rilanciare i redditi: meno tasse sul lavoro, meno tasse sulle pensioni e poi più contrattazione aziendale, territoriale, collettiva, nazionale, per incrementare le buste paga”.

“Questo – prosegue il segretario riconfermato – potrà accelerare una ripresa dei consumi che è complicatissima: prima il ponte, poi la pandemia, poi questa tragedia che è la guerra nel cuore dell’Europa, che non provoca solo morte e distruzione ma anche forti ripercussioni negative sull’economia e sulle imprese. Dobbiamo fermarle subito con interventi governativi immediati e costanti, quelli che ci sono stati sono solo un primo segnale che andrà consolidato nei prossimi mesi. E bisogna fare in modo che l’inflazione non faccia davvero perdere potere d’acquisto, perché sarebbe un avvitamento, un impoverimento che non ci possiamo permettere.

Sullo sfondo ci sono le elezioni comunali di Genova, tra meno di tre mesi. Quale realtà dovrà affrontare subito la nuova amministrazione? “Il sindaco può fare molte cose a partire dalla mobilità e dal trasporto urbano – commenta Maestripieri -. C’è la sfida della sostenibilità che sarà importante. A Genova e in Liguria arrivano tanti soldi, non solo il Pnrr, ma anche la nuova programmazione dei fondi europei del settennato 2021-2027. Tutta questa marea di soldi dovrà essere impiegata anche per creare più lavoro. Per poterlo fare bisogna istituire un nuovo metodo, che è quello della partecipazione, del confronto col sindacato, a partire dagli enti locali, dai Comuni e anche con la Regione, penso soprattutto alla sanità. Su tutti questi dossier pretendiamo partecipazione“.