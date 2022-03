Lockdown dei boschi, notificato il ricorso al Tar: "Divieti sproporzionati che non tutelano il diritto alla salute" - Genova 24

Genova. E’ stato notificato ai ministeri competenti, quello della Salute e quello per le Politiche agricole, il ricorso al Tar del cosiddetto ‘popolo dei boschi’. A firmare in prima persona il ricorso, preparato dall’avvocato genovese Gerolamo Taccogna, sono un biker e un runner genovesi che, pur consapevoli dei rischi economici in caso di sconfitta (le spese possono arrivare a qualche migliaio di euro), hanno scelto di portare avanti una battaglia legale per tutelare i diritti di tutti i frequentatori di boschi e sentieri, interamente off limits da metà gennaio in 36 Comuni della Liguria in seguito alla cosiddetta ordinanza sulla peste suina.

Il ricorso mette in rilievo alcuni aspetti. In primis l’assenza di rischio per la salute umana in caso di contagio ma solo ai rischi per la filiera suinicola e, al contrario, la scarsa attenzione nelle ordinanze (sono due quelle ministeriali poi recepite dall’ordinanza della Regione Liguria, ai diritti dei cittadini di fruire dei sentieri.

Un altro aspetto riguarda la durata semestrale giudicata dai ricorrenti come “sproporzionata visto che per esempio per la stessa pandemia i divieti per leggere dovevano essere rivalutati dopo al massimo 50 giorni. Tra i temi del ricorso c’è poi ‘assolutezza dei divieti che non tengono conto delle caratteristiche eterogenee dell’ampio ambito territoriale colpito visto che riguardano tanto i boschi quanto i sentieri tracciati, l’interno dell’appennino come le zone periurbane. Il ricorso infine sottolinea come le ordinanze non tengano conto dell’interazione ampia fra uomo e cinghiale che si verifica comunque massicciamente nelle zone urbane né si siano valutate misure meno restrittive come ad esempio accesso almeno ad alcuni sentieri, la sanificazione delle scarpe e dei vestiti eccetera

“Nel ricorso puntiamo a sottolineare – spiega Alessio D’Alessandro, uno dei ricorrenti nonché uno dei promotori del coordinamento popolare Boschi per tutti – i principi che dovrebbero essere garantiti dalla nostra Costituzione come il diritto alla salute, allo sport, alla libera circolazione. L’altro ricorrente fra l’altro è padre di un bambino e abbiamo voluto ricordare come dopo due anni di pandemia, anche e soprattutto per i ragazzi poter stare all’aperto sia un diritto fondamentale”.

Gli attivisti hanno ovviamente ben chiaro che le ordinanze derivano da una normativa europea “ma riteniamo che si sia andati oltre, sia per i divieti, sia per la durata, sia perché le stesse norme Ue prevedono di valutare e modulare in divieti in base alle situazioni particolari e non è superfluo ricordare la situazione delle infrastrutture della Liguria dove se per andare in un bosco dobbiamo percorrere in auto 50 chilometri siamo costretti a rinunciare per evitare di passare la giornata in coda”.

Infine sempre la normativa europea di fatto chiarisce che i divieti devono portare miglioramenti tangibili mentre “le ordinanze non tengono conto di come i cinghiali siano ampiamente presenti nelle zone urbane per cui tenere lontane le persone dai boschi non ha alcuna utilità per mantenere le distanze con i cinghiali”.

Ora, dopo la notifica, ci sono 30 giorni di tempo per portare fisicamente il ricorso davanti al Tar del Lazio: “Vedremo se nel frattempo ci sarà un intervento normativo che faccia decadere i divieti. In caso contrario andremo avanti” assicura D’Alessandro. Proprio ieri l’assessore regionale Alessandro Piana, intervistato da Genova24, ha assicurato che entro due settimane il Governo dovrebbe intervenire con un correttivo che dovrebbe restringere la cosiddetta area infetta e mitigare alcuni divieti (per esempio rendendo nuovamente percorribili le strade sterrate e forse alcuni sentieri sterrati vicino alle città, ma al momento si tratta di ipotesi e di auspici più che di certezze”.

E la riduzione della zona rossa non è considerata sufficiente dal popolo dei boschi per rinunciare al ricorso: “E’ un impianto fondato su alcuni imprescindibili principi costituzionali, indipendenti dalle dimensioni della zona”.

Altro tema su cui gli attivisti promettono battaglia sono le annunciate recinzioni a delimitare la futura ‘nuova’ zona rossa: “E’ assurdo spendere milioni di euro per imprigionare i sentieri con un pesantissimo impatto ambientale. Per questo ci stiamo organizzando per una nuova grande mobilitazione”.