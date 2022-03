Lista Crivello su "Le opere e i cantieri Rfi, il Comune di Genova e i diritti dei cittadini" - Genova 24

Genova. Riceviamo e pubblichiamo dalla lista Crivello in consiglio comunale e nei consigli municipali.

“I lavori per realizzare opere di interesse pubblico, in questa città, sono molteplici e con essi anche i relativi possibili disagi per cittadini. La domanda più logica che però tutti si pongono è: “Perché le varie istituzioni non fanno in modo che i lavori vengano svolti nel rispetto delle norme e si coordinano affinché ci sia una corretta informazione/comunicazione alla cittadinanza?”

Tutto ciò, oltre ad essere un diritto, potrebbe attenuare le difficoltà di un’intera comunità. L’esempio negativo più recente lo troviamo a Certosa. Viene pubblicato il bollettino dei cantieri e relative modifiche alla viabilità ma di via San Bartolomeo della Certosa neanche l’ombra.

La strada è stata chiusa al traffico e lo sarà sino al giorno 11 marzo ma l’impresa, che opera per sostituire l’impalcato ferroviario, non si è degnata di informare nessuno, senza cartelli e/o comunicati stampa. Care ferrovie e caro Comune di Genova, se ci siete battete un colpo, fate rispettare le regole e tutelate i cittadini, si tratta di un vostro preciso dovere”