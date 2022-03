L'Iren Genova Quinto esce dalla Coppa Italia ai tiri di rigore - Genova 24

Genova. Servono i tiri di rigore, che non sorridono ai biancorossi, per estromettere l’Iren Genova Quinto dalla Coppa Italia ai quarti di finale. I ragazzi allenati di Jonathan Del Galdo sfoderano una prestazione maiuscola al cospetto del Telimar Palermo guidato da Gu Baldineti.

I siciliani provano più volte a mettere la freccia, ma vengono costantemente recuperati dalla formazione genovese, che rintuzza prontamente ogni attacco. La partita finisce in parità, 9-9, con un gol di Ravina a pareggiare i conti negli ultimi secondi di gioco. Dai cinque metri, però, la fortuna, come detto, non è dalla parte dei biancorossi: Nicosia para i tiri di Gitto e Ravina e il Telimar Palermo passa in semifinale.

“Per me non esistono sconfitte belle – commenta il capitano Luca Bittarello –. Di certo, però, usciamo da questo scontro a testa alta, al termine di una gara difficile contro una signora squadra che non a caso è in finale di Coppa Len. Questo deve farci riflettere sul nostro potenziale e ci indica la strada da seguire per il prosieguo del campionato: ci aspettano ancora quattro sfide e vogliamo vincerle tutte. La piscina piena mi ha fatto particolarmente piacere, ha evocato tanti bei ricordi”.

Il tabellino:

TELIMAR – IREN GENOVA QUINTO 13-11

(Parziali: 2-1 2-3 2-2 3-3; rigori 4-2)

TELIMAR: Nicosia, Del Basso 1, Turchini, Di Patti 1, Occhione 2, Vlahovic 1, Giliberti, Marziali, Fabiano, Irving 2, Lo Dico 1, Basic 1, Washburn. All. Baldineti

IREN GENOVA QUINTO: Pellegrini, Gambacciani 1, A. Di Somma 1, Villa, Panerai 1, Ravina 1, Fracas, Nora 1, Figari 4, Bittarello, M. Gitto, Guidi , Valle. All. Del Galdo

Arbitri: Severo e Navarra

Note. Sequenza rigori: Panerai (Q) gol, Vlahovic (T) gol, Nora gol, Marziali gol, Gitto parato da Nicosia, Basic gol, Ravina parato da Nicosia, Irving gol.

Usciti per limite di falli Fracas (Q) a 2’54, Figari (Q) a 6′ e A. Di Somma (Q) a 7’30 del quarto tempo. Superiorità numerica: Telimar Palermo 4/16 + un rigore, Iren Genova Quinto 5/8.