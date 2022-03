Linea del Campasso, le case sfiorate dai treni merci potrebbero essere espropriate - Genova 24

Genova. Le case che si affacciano sulla linea ferroviaria del Campasso, “ultimo miglio” che verrà percorso dai treni merci instradati sul Terzo Valico prima dell’ingresso in porto, potrebbero essere espropriate. L’ipotesi è emersa nel corso di un sopralluogo sui binari a Sampierdarena con il sindaco Marco Bucci, l’assessore comunale Matteo Campora, il responsabile del progetto unico Mariano Cocchetti, i tecnici di Rfi e alcuni rappresentanti dei comitati dei cittadini.

“Ci sono idee molto interessanti condivise con le strutture di progettazione – ha precisato poi Bucci a margine di un evento della Lega -. Oltre a espropri e indennizzi c’è la possibilità di fare costruzioni che possono limitare da un punto di vista visivo e acustico i danni del passaggio dei treni”. Il sindaco e i comitati hanno parlato di tettoie, cioè coperture nella zona di via Ardoino dove sono già state installate barriere antirumore laterali. L’ipotesi di realizzare un tunnel fonoassorbente finora non è mai stata presa seriamente in considerazione dai progettisti perché comporterebbe un aggravio di costi e presenterebbe diverse difficoltà tecniche.

Bucci, dopo aver parlato con gli ingegneri di Rfi, ha confermato quanto aveva annunciato durante l’assemblea pubblica della scorsa estate a Certosa, e cioè che nessun treno merci passerà sulla linea del Campasso perché verranno tutti convogliati sulla linea sommergibile che costeggia lungomare Canepa e l’argine del Polcevera.

Quello della sicurezza era uno dei principali motivi di preoccupazione dei cittadini, ma il progetto continua a essere osteggiato anche per via dell’inquinamento acustico, quantificato dallo studio preliminare ben oltre i limiti di legge nonostante le barriere già installate. Oltre all’attivazione del tavolo Pris per riconoscere indennizzi mirati, ora sul tavolo arriva anche la possibilità di procedere a espropri (il sindaco ha citato anche demolizioni, ma Rfi smentisce l’ipotesi) per consentire a chi vorrà di cambiare casa.

In cambio il Comune promette una sostanziosa riqualificazione del quartiere: “Qui il Comune di Genova ha in progetto di realizzare un nuovo impianto sportivo al servizio del quartiere e un collegamento ciclopedonale di connessione con la radura della Memoria e il Cerchio Rosso – conferma Bucci su Facebook -. Nel quartiere sorgeranno aree verdi, parcheggi per i residenti e servizi ai cittadini nell’ottica di una riqualificazione dell’intera Valpolcevera”.