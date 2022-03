Linea Condivisa propone sportelli a supporto dei lavoratori e servizi per l’orientamento al lavoro - Genova 24

Genova. Il gruppo di Linea Condivisa di Gianni Pastorino e di Rossella D’Acqui, svela ancora una volta il suo spirito propositivo, ponendosi come fucina di idee e laboratorio di progetti sociali e di prossimità al cittadino.

“Venerdì 25 febbraio in municipio ponente abbiamo provato a colmare una lacuna che si è allargata molto in questi anni- dice Filippo Bruzzone, consigliere del municipio VII Ponente per Linea Condivisa-:la distanza tra le persone, soprattutto i giovani, e la ricerca di un lavoro. Questo gap deve essere colmato dalle istituzioni ed ecco perché ho proposto questa iniziativa, in sinergia con Unige e il centro per l’impiego, attraverso l’offerta di servizi basilari quali la stesura di un curriculum, l’informativa sui principali contratti di lavoro e sulle attività connesse all’ingresso e all’orientamento nel mondo del lavoro di Università e Centri per l’impiego .

Direi che il territorio ha risposto bene –continua Bruzzone-, con un buon afflusso al servizio e una buona partecipazione. La speranza è aver acceso una luce, aver delineato una traccia, in modo che tutte e tutti possano avere le stesse opportunità”

In tema di lavoro – aggiunge Gianni Pastorino, consigliere regionale di Linea Condivisa- tutti condividono la necessità di avere maggiori momenti di incontro e più opportunità di riferimenti informativi e formativi sui territori: in questo senso i municipi sono l’ente di maggior prossimità al cittadino e quelli che più facilmente, attraverso progetti come questo, possono connettere in rete tutti i soggetti che, in qualche modo, si occupano di formazione, collocamento e ricollocamento delle persone.

Un plauso al municipio Ponente e a Filippo Bruzzone- commenta Vincenzo Palomba, capogruppo di Linea Condivisa nel municipio I centro est- adesso la sfida sarà replicare l’idea progettuale su tutti gli altri municipi e renderla un servizio stabile e continuo.

Peraltro come Linea Condivisa- continua Palomba- e grazie al nostro gruppo delle Politiche Sociali, coordinato da Sgambati e Bertoni, e al supporto dell’avvocato Bini, stiamo definendo l’idea di un servizio per lavoratrici e lavoratori impiegati nel sociale al fine di aumentare la consapevolezza di diritti e doveri in un contesto –quello del sociale appunto- dove, a nostro parere, c’è ancora tanta necessità di fare informazione e di offrire ad operatori e operatrici sociali opportunità di incontro e confronto”-.