L'impatto di Blessin al Genoa e nel calcio italiano non è solo tattico: la rivoluzione del sorriso - Genova 24

Genova. Non solo ‘gegenpressing’, c’è una piccola-grande rivoluzione che Alexander Blessin sta portando nel Genoa e nel calcio italiano: il sorriso.

Sembra una sciocchezza, ma sono davvero pochi gli allenatori che in conferenza stampa, dopo un risultato che non era ciò che si aspettavano, riescono a sorridere apertamente e non a denti stretti o al di là di qualche espressione volutamente ironica.

Si è sempre detto che in Italia il mondo del calcio si prende troppo sul serio e Alexander Blessin sembra dare la prima vera picconata a questo muro di musi lunghi o atmosfere pesanti.

Sia chiaro: Blessin sa farsi sentire, si arrabbia parecchio quando le cose non lo convincono, ma è anche colui che finita la partita va come prima cosa a salutare la famiglia o che al termine del primo tempo fa un conciliabolo sul campo coi propri collaboratori.

Le immagini che il Genoa ha fatto circolare sui social sin dal suo arrivo testimoniano proprio questo messaggio: grinta, cuore, sorrisi. Blessin è un allenatore che motiva i suoi ragazzi e adora interagire con i tifosi (girano diversi video anche prima del suo arrivo al Genoa). Ormai il suo saluto alla Gradinata (anche fuori casa) scandito dagli olè del pubblico quando tutti sono ormai rientrati negli spogliatoi è un’altra caratteristica peculiare del mister rossoblù, oltre che la voglia di spiegarsi, anche a lungo, coi giornalisti. Bisognerà capire se questo momento idilliaco pur nella sua difficoltà, durerà.

Di lui si è accorto anche il Guardian, che ieri gli ha dedicato un lungo articolo.

Il quotidiano britannico ha definito il suo impatto “simile a una divinità: Nettuno”, perché più che stabilizzare ha calmato le acque del Genoa, alla luce dei sette pareggi. Tuttavia ne esalta le qualità: la pressione sull’uomo che tiene palla si sta dimostrando efficace: “Il Genoa ha una media di 12,4 passaggi intercettati a partita in Serie A, ma quel numero è in aumento. Contro l’Inter quindici giorni fa erano 17. A Bergamo domenica erano 21”.

Il club – rileva il Guardian – ha lanciato un progetto di ringiovanimento a gennaio, sostituendo veterani di alto profilo con giovani prospettive da tutta Europa. ​​Giocatori di oltre un decennio più giovani di quelli che stavano sostituendo. “Blessin ha fatto appello alla loro energia e al loro desiderio di mettersi alla prova con piani di gioco ad alto impatto, progettati per non concedere mai agli avversari un momento di pausa. È stato un successo? È una questione di prospettiva. Il Genoa ha ottenuto dei risultati notevoli: togliere punti a Roma e Inter prima del pareggio di domenica contro l’Atalanta”.

Secondo il Guardian è semplicemente una questione di pazienza e cita il difensore del Bologna Arthur Theate, che ha lavorato sotto Blessin all’Oostende: “Ha ricordato i suoi allenamenti iniziali come estremamente intensi: A volte uscivamo dal campo perplessi, ha detto Theate a Voetbalmagazine, perché nel corso di una seduta di allenamento non avremmo tirato in porta un solo tiro”.

Il Genoa, d’altra parte, non può permettersi di imparare lentamente queste lezioni se ha intenzione di restare in serie A – scrive il Guardian – ma Blessin ha la fiducia dei tifosi del club, ha firmato un contratto fino al 2024 e le sue parole suggeriscono che non ha paura di imbarcarsi nel progetto.