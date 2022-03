L'Hotel Astoria apre le porte al pubblico e al quartiere sabato 26 - Genova 24

Genova. A conclusione di un calendario di eventi organizzati nel mese di febbraio per presentare alla città il rinnovato albergo, sabato 26 marzo dalle 11 alle 13, l’Hotel Astoria apre le porte al pubblico, al quartiere e ai negozianti della zona. All’evento, oltre alla direzione dell’albergo, sarà presente l’Assessore al Commercio e ai Grandi Eventi del Comune di Genova Paola Bordilli.

“L’apertura al pubblico, in un open day dedicato ai genovesi – commenta l’assessore Bordilli – è un’iniziativa di cui ringrazio gli organizzatori perché darà l’opportunità a chi, magari abitando anche a pochi passi dall’edificio, non avrebbe avuto l’opportunità di visitare, da turista, gli interni di un immobile storico, con elementi architettonici di pregio, come l’antico ascensore e lo scalone liberty. Come amministrazione siamo impegnati, fino da inizio mandato, a valorizzare l’immagine di Genova nel mondo e attrarre nuovi investitori che sappiano cogliere la bellezza, a volte ancora nascosta al grande pubblico, del nostro immenso patrimonio architettonico perché possa essere il più possibile fruito e valorizzato anche per le future generazioni”.

“La notizia della riapertura dell’Astoria ha riscosso un notevole successo − commenta Giovanni Rimbotti, presidente/amministratore delegato di Algilà − nelle quattro date che abbiamo organizzato a febbraio per farci conoscere in questa veste rinnovata, ci hanno fatto visita circa 300 persone. Un ottimo risultato che, ci auguriamo, possa contribuire a far diventare il nostro albergo un punto di riferimento per l’hôtellerie ligure e per i genovesi stessi. L’idea di aprire oggi al quartiere, con particolare riferimento ai nostri vicini commercianti, nasce dalla volontà di condividere e partecipare tutti insieme alla promozione turistica della città”.