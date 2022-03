L'ex mercato comunale di Sampierdarena diventa il nuovo tempio della boxe - Genova 24

Genova. Entra nel vivo l’operazione di riqualificazione e trasformazione dell’ex struttura mercatale tra via Dondero e via Salucci, nel quartiere di Sampierdarena. Ieri il sopralluogo dell’assessore comunale al Commercio Paola Bordilli, accompagnata dal collega di giunta con delega al patrimonio Stefano Garassino. La visita dei due assessori della Lega è servita a visionare l’andamento dei lavori dopo che, circa un anno fa, la Trionfo Genovese Boxe, storica società sportiva genovese, si è aggiudicata il bando di gara del Comune di Genova per la concessione dei locali dell’ex mercato coperto, alle spalle della stazione ferroviaria, su 1.300 mq.

“Dalla giunta precedente – spiega l’assessore del Carroccio Bordilli – abbiamo ereditato una struttura con forti criticità e semi desertificata: insomma un vero e proprio buco nero nel cuore del quartiere di Sampierdarena. Dal 2017, fin da inizio mandato, ho lavorato per dare una nuova vita e un nuovo volto all’immobile perché potesse ritornare a essere un polo importante di aggregazione e di riferimento per tutta Sampierdarena e non solo. Sono soddisfatta che, grazie al bando comunale, siamo riusciti a intercettare la richiesta di uno spazio nuovo e funzionale da parte di una società sportiva gloriosa e molto conosciuta in città, che sarà anche capace di coinvolgere altre realtà sportive della zona e non. L’attività sportiva dilettantistica, fortemente legata al territorio, porterà indotto e vitalità attorno alla struttura comunale, secondo la concezione delle grandi palestre nate nei luoghi recuperati di città europee come Barcellona, Amsterdam, Berlino”.

L’assessore Bordilli sottolinea che “la riqualificazione dell’ex mercato rionale non è solo un intervento commerciale ma anche un’operazione sociale e culturale per ricucire, dove necessario, il tessuto delle delegazioni e delle relazioni interpersonali in un clima di collaborazione rinnovamento e sicurezza”.