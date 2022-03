Le donne ucraine si arruolano: "Ora distruggeremo il nemico" - Genova 24

Mentre continua inesorabile il conto alla rovescia per una possibile battaglia su larga scala per la presa di Kiev, oramai in apparenza inevitabile, non si ferma la battaglia della propaganda sui molteplici fronti del conflitto. Arricchita oggi dal messaggio di alcune donne ucraine tornate in patria per combattere.

In queste ore sui i vari social media circola un vero e proprio turbinio di messaggi, testimonianze, video e foto che raccontano e documentano piccoli momenti di questa guerra alimentando un mosaico sempre più difficile da comporre e decifrare.

Tra i tanti documenti emerge in queste ore il video messaggio lanciato sulla rete attraverso alcuni canali telegram di un battaglione volontario di donne ucraine, tornate o rimaste in patria per combattere a fianco dell’esercito ucraino nel fronteggiare l’avanzata russa.

“Noi siamo donne dell’Ucraina, abbiamo benedetto i nostri uomini che stanno proteggendo la nostra terra – dicono nel video, comparendo armate e in mimetica, con i volti coperti – Abbiamo già messo i nostri figli in sicurezza, l’eredita genetica della nostra nazione è protetta. Ci uniamo agli uomini e all’esercito ucraino”

“Distruggeremo il nemico in ogni centimetro di terra ucraina in tutte le città, villaggi, foreste e terreni. Lo faremo per tutti i bambini, gli uomini, gli anziani, per le case distrutte, per le strade e anche le fattorie. Vi colpiremo come cani rabbiosi. Gloria all’Ucriana, morte ai nemici“.