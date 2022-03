Lavori per la fibra ottica in via delle Fontane e cantiere a Portello: traffico in tilt in centro città - Genova 24

Genova. “Quaranta minuti per andare da piazza Corvetto a piazza dell’annunziata” lamentava stamani su facebook il candidato sindaco del campo progressista Ariel Dello Strologo, in viaggio verso Bergamo.

E in effetti questa mattina il traffico in zona centro è in tilt. A creare il caos, in base a quanto verificato da Genova24, sarebbe un cantiere per la posa della fibra ottica attualmente attivo in via delle Fontane, che da via Gramsci sale verso piazza della Nunziata.

Il cantiere obbliga a un senso unico alternato la viabilità per chi entra o esce dal centro con conseguente caos. Un altro punto difficile è il cantiere di piazza Portello dove è in via di realizzazione un autosilo, una combinazione che soprattutto in ora di punta, ha generato pesanti disagi.