L'assessore regionale Benveduti incontra il console generale della Corea del Sud Kang Hyung Shik - Genova 24

Liguria. Incontro istituzionale conoscitivo oggi presso la sede di Regione Liguria in Piazza De Ferrari a Genova tra l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti e il console generale della Corea del Sud Kang Hyung Shik. Il cordiale e proficuo dialogo tra l’assessore Benveduti e il console Kang ha interessato future collaborazioni tra Liguria e Corea del Sud nei settori dell’economia, della portualità, dell’energia e della ricerca tecnologica.

“In uno scenario in cui la globalizzazione, come fino a poco tempo fa intesa, sta mostrando i propri limiti, è corretto affacciarsi a nuove forme di collaborazione di arricchimento reciproco tra Paesi – spiega l’assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti – Abbiamo apprezzato molto il costruttivo colloquio con il console Kang, con il quale abbiamo esplorato possibili ambiti di cooperazione in un’ottica di ripensamento di logiche e metriche di sviluppo economico congiunto”.

Il console Kang parteciperà domani, sabato 26 marzo, al seminario “La cooperazione tra Italia e Corea, gli scenari post pandemia”, organizzato nell’ambito delle attività didattiche del master in “Giurista d’impresa” promosso dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Genova in collaborazione con il Consolato Generale della Repubblica di Corea.