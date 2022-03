Ladri di catalizzatori, tre arresti in flagrante: a bordo di un camper la refurtiva ancora "calda" - Genova 24

Tigullio. Tre malviventi, due fratelli di 24 e 35 anni e un complice di 40, tutti residenti a Torino ma bosniaci, sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri di Santa Margherita, Rapallo e Camogli. I tre componevano una banda specializzata nel furto di catalizzatori.

Al termine di una lunga indagine sono stati fermati nel corso della notte nella zona di Pieve Ligure a bordo di un camper, già sotto osservazione da tempo, scovato attraverso un sistema di lettura di targhe del Comune di Camogli. Avevano appena razziato il catalizzatore di un porter il cui proprietario aveva sporto denuncia.

A bordo, oltre al catalizzatore oggetto di segnalazione, ancora tiepido a seguito della recente asportazione, altri due elementi analoghi, e alcuni strumenti utilizzati per asportare e recidere le marmitte.

Questa mattina i tre saranno processati per direttissima. Si trovano in carcere, visto che erano pregiudicati per reati simili. La refurtiva, recuperata dai carabinieri, è in corso di restituzione ai proprietari.

Già nei giorni scorsi i carabinieri avevano denunciato altri ladri di catalizzatori nella zona di Camogli, in quel caso però la banda era composta da italiani.

Questo tipo di furto è in aumento negli ultimi mesi visto anche l’innalzamento del costo delle materie prime di cui i catalizzatori sono ricchi: a partire dal palladio che attualmente, sul mercato, vale più dell’oro.