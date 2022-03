Docenti che chiedono trasferimento e famiglie che cambiano casa. Ecco la Valle Stura che si svuota - Genova 24

Genova. Affrontare ore di viaggio senza nessuna possibilità di programmazione, rischiare la vita facendo gincane tra scambi di carreggiate e cantieri e un costo del carburante in continuo aumento. Queste sono le cause principali che stanno impattando in maniera determinante su chi vive e lavora nei comuni della valle Stura, da almeno tre anni alle prese con un ‘isolamento logistico’ senza precedenti che nessuno sa per quanto ancora potrà durare.

E le conseguenze iniziano a farsi sentire. “Nel giro di pochi giorni ho ricevuto la notizia che almeno sei insegnanti con incarico a tempo indeterminato hanno chiesto trasferimento – ci racconta Ivana Ottonello dirigente dell’Istituto comprensivo Valle Stura – la cosa che fa rabbia sono però le motivazioni di questa scelta che dipendono tutte dalla impossibilità di raggiungere la valle da Genova in tempi certi e in sicurezza. Ogni giorno ho qualche insegnante che rimane bloccato nel traffico, che è costretto a partire all’alba senza sapere a che ora potrà arrivare a destinazione e poi tornare a casa. Li posso capire”.

Una situazione che va avanti da mesi e che inizia a diventare insostenibile. “Qua gli insegnanti si sono sempre trovati bene, la comunità è stimolante e l’ambiente è eccezionale – ribadisce Ottonello – e ci sono docenti che piuttosto di abbandonarci si accollano tutto questo fardello di viaggi e incertezze. In maniera senza dubbio eroica. Ma credo che a settembre potremmo avere dei problemi a trovare i sostituti e completare il corpo docenti nei tempi previsti”.

Il crollo all'interno della galleria Bertè

Ma non solo. “La cosa che personalmente mi fa più rabbia e mi provoca più costernazione – continua la dirigente scolastica – è che finito il percorso scolastico di elementari e medie, per la scelta delle superiori i ragazzi spesso sono costretti a preferire istituti sulla base della loro raggiungibilità e non sulla base delle loro attitudini e aspirazioni. Questo è veramente mortificante”.

I disagi sono durissimi anche per chi viaggia in senso contrario, vale a dire per chi vive in valle e ogni giorno deve scendere a Genova per lavoro o studio: “Da ponte Morandi e le successive verifiche sui viadotti, e poi dal crollo della volta della galleria Bertè, qua stiamo vivendo un vero incubo quotidiano – ci conferma il sindaco di Masone Omar Missarelli – e sono diverse le famiglie che in questi mesi si sono trasferite in città. In un bilancio familiare gli spostamenti dalla valle sono diventati insostenibili, e chi può cerca soluzioni alternative”.

Famiglie ma non solo: “Praticamente tutte le ditte della vallata sono in difficoltà – sottolinea il sindaco – per fare un esempio abbiamo una grossa impresa che si occupa di trasporti eccezionali che per raggiungere la Toscana dove ha una commessa deve passare da Bologna, triplicando i chilometri e quindi i costi, con un margine di guadagno praticamente azzerato”. E in tutto ciò è arrivata a gamba tesa anche la peste suina. “Una vera è propria mazzata anche per il settore enogastronomico – ci spiega il primo cittadino di Masone – un settore chiave per il nostro territorio e che viveva grazie ai tanti turisti, escursionisti e appassionati che si fermavano nei nostri ristoranti, nei nostri bar. Ora chi è che viene in Valle Stura?”.

In ultimo, ma non per importanza, la questione sanitaria. Oltre ai problemi legati alle emergenze, per cui la valle si è trovata diverse volte a fare i conti con tutte le principali strade di collegamento chiuse tra cantieri e frane, oggi su tre medici di base solo due sono operativi, e sono in molti a temere che nelle assegnazioni che Asl andrà a fare non si riesca a trovare un sostituto definitivo in tempi utili. Qualche buona notizia l’abbiamo? Sì, incredibilmente. In queste settimane, infatti, è stato trovato un nuovo pediatra che prenderà servizio a fine marzo con un incarico a tempo indeterminato e potrà quindi prendersi cura dei ragazzi della valle. Sempre che ne rimangano.