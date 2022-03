La Valbisagno diventa Creativa! Robotica, musica e teatro: ecco i nuovi luoghi dedicati alla creatività dei ragazzi - Genova 24

Genova. Una scuola di robotica, nuove aule musicali, un teatro da 50 posti a sedere, e tanti spazi aperti dove sviluppare le nuove arti. Questo è il frutto dell’iniziativa congiunta tra Municipio, scuole e associazioni per trovare nuovi luoghi da riempire con la creatività di giovani e ragazzi della Val Bisagno. E non solo.

Il progetto nasce nell’ambito dell’avviso pubblico per la realizzazione di ambienti didattici e laboratoriali digitali di contrasto alla dispersione scolastica nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale. (PNSD) Azione #7. L’iniziativa, inoltre, ha reso possibile il recupero di spazi non utilizzati siti presso l’ultimo piano della scuola di Via Giulia De Vincenzi, a disposizione di tutta la rete di associazioni e scuole presenti nel progetto, restituendoli quindi alla cittadinanza.

Sarà possibile svolgere attività creative grazie alla presenza di laboratori attrezzati tra cui quelli dedicati alla robotica e alla didattica scientifica, aule musicali, uno spazio-auditorium per il teatro con una dotazione di 50 posti e aperto alle realtà esistenti del territorio per formazione e laboratorio. Insomma, nuovi luoghi accessibili e inclusivi dedicati a giovani e studenti per realizzare ambienti innovativi per valorizzare e sviluppare i singoli talenti in chiave creativa, creare uno spazio non solo aperto al territorio, ma pensato come punto di intersezione fra l’interno e l’esterno della scuola e, in ultimo non per importanza, promuovere relazioni educative in chiave cooperativa.

“Un progetto che premia il rapporto di rete e la voglia di lavorare insieme per migliorare il nostro territorio, negli spazi riqualificati di Via Giulia De Vincenzi verranno promossi numerosi laboratori creativi. – sottolinea il Presidente del Municipio Roberto D’Avolio – Dalla musica alla robotica, dal teatro al potenziamento didattico.Abbiamo investito tanto in questa idea ma come diciamo sempre l’unione fa la forza e questo è un grande risultato per la nostra Valbisagno”.

“Il significato del progetto è quello di rimodulare nuove forme di governance per lo sviluppo del territorio, attraverso il dialogo e la collaborazione in una logica di interazione e partenariato con soggetti istituzionali e non – spiega il Dirigente Scolastico dell’Istituto Capofila Majorana Giorgi prof. Renzo Ballantini – Il progetto dimostra che è ancora possibile condividere strumenti e pratiche di innovazione per la ricerca del “bene comune” e la realizzazione di spazi finalizzati alla promozione dello sviluppo personale e sociale. Vogliamo ripensare alle “periferie” non come luogo abbandonato e trascurato, ma come luogo dal quale ripartire per una vera promozione culturale e sociale.”

La rete “Valbisagno Creativa ” è formata da cinque scuole (IIS “Majorana-Giorgi” capofila, IICC “Molassana-Prato”, “San Gottardo”, “Staglieno” e “Valtrebbia”), Municipio IV Media Valbisagno e enti, associazioni e aziende operanti sul territorio tra cui Teatro dell’Ortica, Music line, Scuola di Robotica, ETT S.p.a e ALPIM, l’Associazione Ligure per i Minori che si occupa di interventi a favore di minori in difficoltà e le loro famiglie ed è, inoltre, capofila del Progetto finanziato dalla Regione Liguria Bisagno Express che si svolgerà presso Valbisagno Creativa.

Venerdì avverrà l’inaugurazione degli spazi e dalle 16,30 sino alle 18 sarà possibile per i cittadini visitare i laboratori e il teatro. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza.