La Sampdoria riabbraccia Mikkel Damsgaard, il danese è di nuovo a Bogliasco - Genova 24

L’arrivo della primavera ha portato bene alla Sampdoria. In occasione del primo giorno della nuova stagione, i blucerchiati hanno festeggiato la vittoria contro il Venezia. Un 2 a 0 pesantissimo in chiave salvezza, che ha visto sbocciare anche Sabiri, bravo a dar seguito ai buoni segnali dati contro la Juventus.

Ma la stagione della rinascita ha anche portato in dote un’altra buona nuova: Mikkel Damsgaard. Il centrocampista offensivo danese era sceso in campo l’ultima volta a inizio ottobre. Poi, l’artrite reumatoide lo ha tenuto lontano dal campo e dalla Sampdoria per molti mesi.

Un giocatore che avrebbe fatto molto comodo alla Sampdoria, visto che ne veniva da un Europeo scintillante. È stato infatti tra i principali protagonisti della cavalcata della Danimarca fino alla semifinale persa, tra le polemiche, contro l’Inghilterra. Nella massima rassegna continentale per nazionali, aveva segnato un super goal contro la Russia e aveva segnato anche ai padroni di casa. È stato il primo giocatore nato nel secolo in corso a segnare nella competizione.

Vederlo sorridente a Bogliasco, nello scatto pubblicato sui social della società, non può che far sperare il popolo blucerchiato, in attesa ormai da tempo di vedere Damsgaard incantare anche con la maglia della Sampdoria.