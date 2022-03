La Sampdoria Primavera si arrende (4-1) alla Juventus - Genova 24

Genova. Piove sul bagnato. Dopo la desolante prestazione della prima squadra, ad Udine, dove forse si è toccato il fondo, non solo dal lato del gioco, ma soprattutto dal lato dell’impegno, anche la Primavera è andata incontro ad una batosta, a Bogliasco, davanti ad una Juventus, che non si è dimostrata superiore né dal lato tecnico, né da quello tattico, bensì cinica nell’affondare la Samp con una tripletta nel giro di sei minuti, dopo che nei primi settanta le due squadre si erano equivalse, anche come occasioni da rete.

Erano stati i bianconeri ad andare in vantaggio, al 16°, col giocatore dimostratosi poi il più in palla, l’attaccante del Benin, Ange Chibozo, che ricevuta palla da Mulazzi, l’ha infilata nell’amgolino basso, sulla destra di Saio, con una rasoiata, ma i blucerchiati ci hanno messo un paio di minuti a pareggiare, con Bontempi, veloce nel ribadire in rete un corta respinta del portiere ungherese Zsombor Senkó e non contenti hanno anche provato a ribaltare il risultato, con lo stesso ex clivense, la cui potente conclusione è però finita sopra la traversa juventina, come pure quella successiva di Paoletti.

Ad inizio ripresa, è stata la volta di Somma ad andare al tiro (quasi una telefonata a Senko, a dire il vero), finché al 70° una dormita generale della difesa ha permesso a Mulazzi di appoggiare in rete un facile ‘tap in’, dopo che Saio si era superato per parare un pericoloso tiro di Chibozo.

Nemmeno il tempo di fare mente locale e già Saio è riuscito, a fatica, a sfiorare la palla calciata dall’ottima punta italo albanese, Luis Hasa, quel tanto che basta, per deviarla sul palo, ma sulla ribattuta è arrivato per primo il terzino Savona, il cui assist ha permesso a Turicchia di portare il risultato sul 3-1.

Palla al centro e due minuti dopo, è stato lo stesso Turicchia ad infilare in contropiede la Sampdoria, sbilanciata ed a fiondare in rete la palla del 4-1... Un risultato davvero pesante, non certo addolcito da una bella rovesciata di Leonardi, poco prima del triplice fischio del direttore di gara.

Le formazioni:

Sampdoria (3-4-2-1): Saio; Villa (dal 71°Leonardi), Paoletti, Bonfanti; Somma, Yepes, Bontempi (dall’80° Bonavita), Migliardi; Malagrida, Chilafi ( dal 65° Pozzato); Di Stefano (dall’80° Polli).

A disposizione; Tantalocchi, Zorzi, Napoli, Saragò, Bianchi, Catania, Musso.

Juventus (3-4-3): Senko; Savona, Nzouango, Citi; Mulazzi (dall’80° Galante), Omic, Bonetti (dal 65° Sekularac), Rouhi (dall’80° Fiumanò); Chibozo (dall’80° Mbangula), Hasa, Iling (dal 65° Turicchia).

A disposizione: Daffara, Ratti, Muharemovic, Solberg, Maressa.