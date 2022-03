La Sampdoria Futsal rafforza il primato con un netto successo - Genova 24

Campo Ligure. La Sampdoria Futsal surclassa la Fenice Veneziamestre e consolida il primato a quota 41 punti. Con questo successo, la compagine guidata da Francesco Cipolla allunga la straordinaria striscia di risultati utili consecutivi, giunta addirittura a diciassette (la più lunga tra tutte le squadre di A, A2 e B), e condanna la formazione di Gabriele Landi al quinto stop di fila.

Dopo esser andati al riposo sul parziale di 3-2, nella ripresa i blucerchiati sono entrati in campo più agguerriti che mai, hanno allungato lo score in avvio di ripresa e, infine, si sono imposti con pieno merito per 6-2. Prestazioni superlative di Matteo Gargantini, autore della rete che ha sbloccato l’incontro, e di Simone Foti, sempre più decisivo a suon di gol e performance di altissimo profilo. Ottimo impatto sulla gara anche per il giovanissimo estremo difensore, Leonardo Politano, che, subentrato a Juninho, si è reso protagonista di alcuni importanti interventi che hanno impedito alla compagine lagunare di accorciare le distanze.

“Abbiamo disputato una gara di altissimo livello – ha dichiarato a margine dell’incontro il laterale blucerchiato, Matteo Gargantini. Dopo una prima fase di assestamento in cui abbiamo preso le misure all’insidioso avversario, abbiamo fatto prevalere il superiore tasso tecnico e in avvio di seconda frazione siamo stati bravi ad archiviare la pratica”.

Altrettanto soddisfatto Simone Foti: “Non era semplice fare risultato contro una squadra che lotta per salvarsi. Loro molto bassi e pronti a ripartire in contropiede. Noi, con pazienza, abbiamo fatto girare palla e non appena abbiamo avuto le occasioni li abbiamo puniti. Ora ci attende una lunga pausa – conclude il difensore doriano. Sarà importante recuperare una buona dose di energie psico-fisiche e prepararci al rush finale”.

Il tabellino:

SAMPDORIA FUTSAL – FENICE VENEZIAMESTRE 6 – 2 (pt 3 – 2)

Sampdoria Futsal: Juninho, Ortisi, Vega, Sviercoski, Vizonan; Politano, Foti, Gargantini, Salamone, Totoskovic, Floresta, Rossini. All. Cipolla.

Fenice Veneziamestre: Molin, Patrizio, Ortolan, Caregnato, Tiago Daga; Vento, Ceccon, Botosso, Tedesco, Bui, Marton, Belleboni. All. Landi.

Arbitri: Stefano Pasquino (Nichelino), Riccardo Turini (Pontedera); crono: Giacomo Di Gangi (Albenga).

Marcatori: pt 07’46” Gargantini (SAM), 12’47” Belleboni (FVM), 13’17” Foti (SAM), 17’02” Ortolan (FVM), 19’24” Vega (SAM); st 01’42” Ortisi (SAM), 02’36” Vizonan (SAM), 10’20” Salamone (SAM).

Ammoniti: Ceccon (FVM), Ortolan (FVM).