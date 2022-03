La Sammargheritese a lezione dai tecnici del Genoa - Genova 24

Genova. “Leggere e condividere intenzioni con i compagni e nascondere agli avversari”.

Si è svolto, martedì 2 marzo, presso la struttura sportiva del ‘Sandro Pertini’ di Multedo, l’aggiornamento tecnico dei mister della Sammargheritese con i tecnici Under 15 del Genoa Cfc 1893 Davide Brunello ed Armando Ferroni.

La Sammargheritese, società affiliata del Genoa, era presente con il responsabile del settore giovanile Roberto Varlani e gli allenatori Fabio Barabino, Massimo Zanetti ( entrambi Under 18), Luca Crippa (Under 16), Andrea Valle (Under 15).

Il programma ha previsto la riunione tecnica (alle ore 14.45), la seduta di allenamento (ore 15) ed il briefing finale (ore 17)

Presente, a bordo campo, il responsabile del settore giovanile rossoblù, Michele Sbravati.