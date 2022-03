La robotica applicata al trasporto merci diventa un gioco: il 5 marzo a Sampierdarena la First Lego League - Genova 24

Genova. Una competizione a squadre nell’ambito della robotica e della scienza applicata al trasporto delle merci e della logistica. È questo il tema della First Lego League Italia, che torna a Genova con la challenge 2021/2022 – Cargo Connect.

In Italia sono iscritte ben 126 squadre, scolastiche ed extrascolastiche, composte da ragazze e ragazze dai 9 ai 16 anni. Nella passata edizione, l’emergenza sanitaria non ha fermato le gare che si sono però svolte online.

Appuntamento in presenza il 5 marzo a Sampierdarena nei locali del Centro Civico Buranello per la qualificazione delle squadre della regione Liguria nell’ambito Nord Ovest.

L’evento, che ha ottenuto il patrocinio della Regione Liguria e del Comune di Genova, è organizzato dal 2012 dalla Scuola di Robotica in collaborazione con la Fondazione Museo Civico di Rovereto, operational partner per l’Italia, e quest’anno con il Municipio II Centro Ovest.

Durante la giornata saranno organizzati laboratori gratuiti per bambine, bambini, ragazze e ragazzi che potranno così avvicinarsi al mondo della robotica in modo semplice e divertente.

Referente per l’Italia è dal 2012 la Fondazione Museo Civico di Rovereto.

First Lego League tratta temi e problemi reali quali i cambiamenti climatici, la qualità della vita per i diversamente abili, il riciclo dei rifiuti, l’acqua, le soluzioni per gli anziani, le missioni spaziali, il rapporto con gli animali e molto altro, con l’obiettivo di avvicinare i giovani allo Stem Learning, l’apprendimento delle discipline scientifiche con un approccio Handson, cioè non solo sui libri, ma con progetti e attività pratiche. Si articola in missioni con robot, creazione di un progetto scientifico e tecnico, e considera molto importanti Core values, per la valorizzazione di tutte le competenze, spirito di squadra e fair play. Sponsor nazionale: Dolomiti Energia, sponsor tecnico CampuStore. L’evento sarà aperto al pubblico, è possibile prenotare l’ingresso qui.