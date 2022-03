La consigliera comunale Brusoni lancia un corso gratuito di autodifesa per donne ispirato al Krav Maga - Genova 24

Genova. Si chiama “Contro la violenza, insieme” ed è il nuovo corso gratuito di autodifesa tutto al femminile per lanciare un messaggio fondamentale contro la violenza sulle donne. L’ iniziativa, che avrà luogo il 12 marzo nella palestra Hawsong in Salita Superiore del Noce, sarà solo il primo di tanti incontri che coinvolgeranno la città, per dire no alla violenza e per prendere sempre più autoconsapevolezza.

Patrocinato Regione Liguria e Comune di Genova e sostenuto da Zonta Club Genova, Soroptimist International, F.I.D.A.P.A. Bpw sezione Genova, CNA Impresa Donna, Associazione Giuriste Italiane Genova, Consulta Femminile di Genova, Centro per non subire violenza APS da U.D.I e AIDDA distretto Liguria il progetto è promosso dal V.E.O.S.P.S.S. S.A.C. – Servizio Assistenza Civile distretto Liguria e unisce divulgazione e pratica con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su un fenomeno in costante ascesa e di trasmettere le tecniche basilari per difendersi dalle aggressioni. In Italia i dati Istat mostrano che il 31,5% delle donne ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale dove le forme più gravi di violenza sono esercitate da partner o ex partner, parenti o amici.

«L’iniziativa sarà n importante momento di riflessione e sensibilizzazione sulle forme di tutela a difesa della donna – spiega Marta Brusoni, consigliere comunale a sostegno di Marco Bucci -. A questa iniziativa abbiamo dedicato l’ultima puntata di Trait d’Union, il programma in onda ogni lunedì sera sulla mia pagina ufficiale Facebook “Marta Brusoni Consigliere Comunale”. Sono orgogliosa di aver fatto da ponte per l’ottenimento del patrocinio da parte di molte associazioni femminili genovesi, perché pur mantenendo ogni associazione la propria autonomia ed identità, dimostra che insieme si possono lanciare messaggi ed eventi importanti nei confronti delle donne e delle ragazze che rappresentano senza alcun dubbio il nostro futuro. Invito le altre associazioni al femminile presenti a Genova ad unirsi a noi e per il futuro organizzare insieme eventi simili. L’unione fa la forza».

Il rischio si amplifica quando ad aggredire sono persone che si trovano sotto l’effetto di droghe o di sostanze alcoliche o affetti da alterazioni psichiche e il più delle volte vengono eseguite con l’ausilio di armi, proprie e improprie.

Nel triennio 2017 – 2019, secondo le risultanze del l’analisi condotta dal Ministero della Salute e dall’Istat sugli accessi in Pronto Soccorso, rilevati dal Sistema informativo per il monitoraggio dell’assistenza in Emergenza – Urgenza (EMUR), per approfondire la conoscenza del fenomeno della violenza di genere, le donne che hanno avuto almeno un accesso in Pronto Soccorso con l’indicazione di diagnosi di violenza sono 16.140 per un numero totale di accessi in Pronto Soccorso con l’indicazione di diagnosi di violenza nell’arco del triennio pari a 19.166 (1,2 accessi pro capite). Le stesse donne nell’arco del triennio hanno effettuato anche altri accessi in Pronto Soccorso con diagnosi diverse da quelle riferibili a violenza: una donna che ha subito violenza nell’arco del triennio torna in media 5/6 volte in Pronto Soccorso

IL PROGETTO

La giornata formativa sarà costituita da una parte teorica introduttiva e una successiva pratica, con un’assistenza costante da parte di istruttori qualificati. Un aspetto molto importante a cui porre attenzione in fase di allenamento è quello della preparazione psicologica e della preparazione emotiva che devono assolutamente far parte dell’addestramento globale.

Le tecniche utilizzate derivano dal Krav Maga, metodo di combattimento utilizzato dai reparti d’élite dell’esercito israeliano. L’iniziativa nasce per avvicinare le persone, in particolar modo le donne, al mondo della difesa personale. Le tecniche sono di facile apprendimento e applicazione, perché si basano su reazioni reali, rapide, istintive ed efficaci e le diverse federazioni e organizzazioni esistenti hanno scientificamente studiato e sviluppato metodi specifici adatti ad ogni individuo, di qualsiasi corporatura (donne, uomini e ragazzi), che si prestano all’autodifesa in qualsiasi luogo e situazione mantenendo sempre intatti i principi fondamentali per cui è nato. Il progetto è rivolto a donne maggiorenni che vivono, studiano o lavorano in Liguria, in particolar modo nel territorio della Provincia di Genova.

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO

L’evento si svolgerà il 12 marzo 2022, presso la palestra Hwasong di Genova, Salita Superiore della Noce 37R.

Fondata nel 2008 è parte integrante del quartiere di San Martino, in uno spazio di 500 mq dedicato alle arti marziali, alle discipline olistiche ed al benessere in generale.

Non un centro fitness, ma un punto di ritrovo per le famiglie del quartiere dove fare sport e star bene in compagnia.

Qui di seguito il programma dettagliato della giornata:

♣ Ore 9: ritrovo davanti alla palestra Hwasong di Genova

♣ Ore 9.15: inizio prima parte della giornata: tavolo di discussione e domande

♣ Ore 11.00: inizio prima fase del corso di difesa personale (fondamenti della disciplina, lavoro in coppie)

♣ Ore 12.30: fine prima fase del corso, briefing con gli istruttori

♣ Ore 13.00: breve pausa pranzo

♣ Ore 14.30: inizio seconda parte del corso

♣ Ore 16.30: termine del corso di difesa personale con work out

♣ Ore 17.00: consegna degli attestati di partecipazione alla giornata