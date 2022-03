La candidata della sinistra Marras a Dello Strologo: "Giù le mani da pacifismo e movimento no global" - Genova 24

Genova. Nei giorni scorsi erano stati gli “alleati” a esprimere perplessità sulle parole del candidato del centrosinistra Ariel Dello Strologo sui temi di pacifismo e guerra in Ucraina.

Oggi è Antonella Marras, candidata sindaco unitaria dei comunisti “La sinistra insieme” a Genova, ad attaccare l’avversario. Ecco il suo messaggio:

“Caro Dello Strologo, giù le mani dal pacifismo e dal movimento No Global!

In merito alla sua ultima intervista rilasciata all’ANSA che contiene incongruenze storiche e contraddizioni, ci permettiamo di puntualizzare alcune cose:

1) Il pacifismo è come l’antirazzismo: o è sempre, o non è mai. Non esiste il “sono pacifista ma”… come non esiste il “non sono razzista ma”..!

2) Non si possono considerare criminali solo alcune atrocità belliche, tacendone altre! Dov’era Dello Strologo quando le stesse invasioni avvenivano (e avvengono tutt’oggi) in Palestina, in Kurdistan, in Siria, e prima nella ex Jugoslavia, Libano, Iraq, Afghanistan, ecc…

3) Precisiamo che siamo assolutamente contrari all’invasione Russa dell’Ucraina e siamo solidali con le manifestazioni contro la guerra che, pur nella repressione, stanno avvenendo nelle principali città della Russia

4) Chi deve intervenire in Ucraina? La Nato? Le armi e le truppe italiane? E l’ONU a che serve? Si rende conto Dello Strologo dell’escalation che scatenerebbe l’apocalisse di una guerra nucleare? Vogliamo l’uscita dell’Italia dalla NATO e siamo contrari all’appoggio bellico, vogliamo la chiusura delle basi USA e NATO sul nostro territorio, a partire dalle decine di testate nucleari dislocate in Italia.

Non in ultimo: noi siamo quelli che vent’anni fa hanno costruito, certamente non da soli, quel movimento No Global di cui lei parla. Per piacere, non lo tocchi. Noi eravamo a quei dibattiti, li organizzavamo. Si parlava di trovare il modo per uscire dal capitalismo e contrastarlo, per evitare quelle derive, autoritarie, antidemocratiche, devastanti per l’ambiente e per i diritti sociali, che oggi puntualmente stiamo toccando con mano. Delle due l’una: o non ha capito nulla di quello che si diceva o ha sbagliato completamente la scelta dei suoi compagni di viaggio.

Non ci crede? Metta assieme le rivendicazioni di allora con il PNRR di oggi, quello votato da tutti i partiti che la sostengono. Poi ci dica.

Per aiutare le vittime dei conflitti aperti nel mondo c’è un solo modo: organizzare tavoli di pace e non missioni di guerra.