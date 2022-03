L’8 marzo di Coopservice: “Donne e Api: un’alleanza per la vita” - Genova 24

Le api, Coopservice, Opus Apis e….un’affinità elettiva ‘di genere’

Il progetto di ripopolamento delle api promosso da Coopservice prevede il posizionamento ‘fisico’ di arnie su terreni propri ed è attuato in partnership con la società Opus Apis, la quale si occuperà dell’allevamento e del mantenimento delle famiglie di insetti, di cui restano i proprietari.

La denominazione dell’iniziativa, “Donne e Api: una alleanza per la vita”, richiama un’affinità costitutiva tra protagonisti e promotori: da una parte le api mellifere con la loro tipica struttura sociale matriarcale e l’iper-operosità delle api operaie; dall’altra un’azienda come Coopservice che si caratterizza per un assetto in cui il 52% dei 16.804 lavoratori è di genere femminile.

Una ‘impronta di genere’ condivisa anche dal partner Opus Apis le cui attività di apicoltura vedono in prima fila uno dei fondatori, Arianna Convertini, insieme a Paolo Vangelista e Andrea Pozzato.

Per Arianna: “Praticare l’apicoltura è entrare in piccolo grande mondo, un mondo in continuo movimento e mutamento che pe trae la sua vitalità dal ripetersi di comportamenti e rituali collaudati e perfezionati nel corso di ere. Vitalità e pazienza, sono le parole che mi suggerisce questo lavoro, di cui sono ancora apprendista e che ho iniziato a scoprire grazie a Paolo, mio marito, instancabile come le api che ci accompagnano in questa avventura. Assieme produciamo miele locali e ne selezioniamo da tutta Italia e, poiché quello del miele uniflorale in Italia è secondo noi un ricco patrimonio da condividere, organizziamo corsi di approfondimento e di avvicinamento al miele. Un progetto che ci sta a cuore è ‘Ripartiamo dalle Api’ che da quest’anno permetterà alle aziende che vorranno aderire, di aiutarci attivamente a ripopolare con le api il nostro territorio”.

Una chiamata all’azione raccolta con entusiasmo da Coopservice che metterà a disposizione una remota porzione del terreno a ridosso dei campi, facente parte del sito in cui si trova la sede centrale a Reggio Emilia in località Pratofontana, per accogliere una dozzina di arnie che contribuiranno al ripopolamento delle api mellifere in un territorio ad alta vocazione agricola, ma che ha visto progressivamente ridursi la popolazione di questi preziosissimi insetti impollinatori a causa delle azioni intensive dell’uomo.