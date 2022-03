Ispezioni nelle gallerie della A12: il calendario delle chiusure notturne tra Genova e Sestri Levante - Genova 24

Genova. Per consentire l’esecuzione delle ispezioni periodiche, previste dalla normativa con cadenza trimestrale all’interno delle gallerie, la Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia ha predisposto un programma di chiusure esclusivamente notturne, sulla A12 Genova – Sestri Levante.

Al fine di limitare al minino l’impatto sulla viabilità e date le limitazioni al traffico vigenti sulla statale 225 per la presenza del cantiere di messa in sicurezza del tunnel delle Ferriere, il programma, condiviso con la Regione Liguria e con i Comuni del territorio, prevede per il mese di marzo chiusure su singole tratte, con orario 22.00 – 06.00.

In particolare, per i veicoli diretti a Sestri Levante sarà chiuso il tratto:

– tra Genova Nervi e Recco, nella notte dell’8 marzo

– tra Recco e Rapallo, nella notte del 10 marzo

– tra Genova Est e Genova Nervi, nella notte del 15 marzo

– tra Lavagna e Sestri Levante, nella notte del 21 marzo

Per i veicoli diretti a Genova, invece, sarà chiuso il tratto:

– tra Recco e Genova Nervi, nella notte del 17 marzo

– tra Genova Est – Allacciamento A7/A12, nella notte del 24 marzo

– tra Rapallo e Recco, nella notte del 25 marzo

– tra Chiavari e Rapallo, nelle notti del 28 e del 29 marzo

Come condiviso al tavolo tecnico con le istituzioni territoriali, in caso di eventuali criticità, la viabilità sarà gestita mediate coordinamento tra la sala operativa del 118, VVF, le sale operative delle forze dell’ordine e dei gestori stradali e autostradali.

“Abbiamo dato attenzione ai territori attraverso il tavolo gestito da Regione Liguria e voluto dal Ministero, in modo da dare risposte concrete – ha detto l’assessore alle Infrastrutture di Regione Liguria Giacomo Giampedrone – e il fatto che vengano garantite le emergenze all’interno dei tratti autostradali chiusi è un assoluto salto di qualità nella gestione di cantieri impattanti. Il prossimo step sarà una riunione con Ministero e i concessionari per traguardare la sospensione dei cantieri più impattanti nel periodo pasquale e nelle prime settimane di maggio”.

“La soluzione messa in campo con il coordinamento del 118, delle forze dell’ordine e di Aspi affronta una criticità che destava molta preoccupazione in relazione alle gestione delle emergenze sanitarie in una concomitanza di eventi che rischiava di isolare la Fontanabuona – afferma il coordinatore della commissione Trasporti e viabilità di Anci Liguria Simone Franceschi – Un ulteriore tassello nel lavoro svolto che permette di affrontare le giuste preoccupazioni emerse con la chiusura della Galleria delle Ferriere, fornendo risposte adeguate per le emergenze e garantendo comunque la prosecuzione delle necessarie attività di ispezione della rete autostradale”.

“Compatibilmente con il piano di ammodernamento e potenziamento della rete in concessione, che segue una programmazione rigorosa, ci siamo messi a disposizione del territorio – spiega Francesco Sapio, direttore del primo Tronco di Aspi – per questo siamo riusciti a limitare al minimo le chiusure notturne sulla A12 in questa fase e garantiremo massima collaborazione attraverso la nostra sala operativa e i nostri tecnici per fare la nostra parte nella gestione di eventuali emergenze”.