"Io resto fuori", dalla Spagna senza super green pass non viene ammesso come visitatore alla Gigi Ghirotti - Genova 24

Genova. Riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata da Alessandro Calabrò, in attesa di una eventuale replica dei responsabili dell’hospice Gigi Ghirotti.

“È difficile raccontare quanto mi è successo oggi, alla Gigi Ghirotti di Genova. È difficile perché le parole si affastellano nella mia mente, mosse dalla rabbia, dal dolore dall’incredulità, dal disgusto.

Ma non devo tacere, non posso tacere. Perché un mondo in cui succede quello che è successo a me oggi è un mondo sbagliato e non c’è modo di migliorare le cose se non provando, nel nostro piccolo, ad urlare più forte che possiamo, quando sentiamo che qualcosa è totalmente ingiusto.

La Gigi Ghirotti non è un posto come gli altri: è l’ultima stazione, quella da cui partono gli ultimi viaggi di coloro che stanno soffrendo atrocemente, più di quanto una persona dovrebbe mai poter soffrire nella sua vita. In questo limbo, che ha accolto gli ultimi respiri di così tante persone, spesso mentre stringevano la mano di coloro che li amavano, oggi c’è mio padre. Oggi è lui a respirare affannosamente, mentre il nemico chiamato “cancro”, pezzo dopo pezzo, si porta via tutto quello che è stato, inarrestabile nella sua marcia distruttiva.

Ma non c’è la mia mano a stringere la sua. Io non sono lì a dargli l’ultimo bacio sulla fronte, a spiare il suo sonno innaturale sperando in un ultimo momento di lucidità, per dirgli qualcosa, per sentirgli dire qualcosa.

Io sono fuori; dalla struttura, dalla sua stanza, dalla sua morte.

E sono fuori perché il dottor Michele Torres, il direttore di questa struttura, un uomo che dovrebbe conoscere il dolore, anche solo per averlo visto tante volte, ha stabilito che, nonostante un tampone negativo fatto appena un’ora prima, non essendo io vaccinato, non posso entrare.

Gli ho spiegato che io vivo in Spagna e che in Spagna l’obbligo vaccinale non esiste; gli ho spiegato che sono arrivato apposta per l’aggravarsi della salute di mio padre e non con lo scopo precipuo di infettare lui, i suoi collaboratori o i suoi pazienti; l’ho scongiurato di concedermi almeno cinque minuti, con due mascherine, i guanti, anche la tuta da palombaro, all’occorrenza.

Nulla di tutto questo è servito: quando un’infermiera, vedendomi in piedi là fuori, da solo, mi ha aperto la porta, è stata brutalmente ripresa perché aveva osato far entrare “un ragazzo non vaccinato”; e mentre aspettavo nell’ingresso per parlare nuovamente con il dottore (e magari farmi almeno spiegare come stava mio padre), un’altra infermiera è venuta a dirmi che non potevo stare lì perché “mettevo a rischio gli altri”.

Il dottor Torres, dal canto suo, mi ha fatto aspettare per oltre un’ora ma non è mai tornato da me: forse perché temeva che l’avessi già contagiato ed è corso a farsi un bagno urgente nell’Amuchina, forse perché pensava che gli avrei fatto una piazzata e non aveva voglia di perdere tempo con un rifiuto indegno come me, forse perché (ma è solo una vaga speranza), una parte di lui si vergognava e, tutto sommato, di tornare indietro e guardarmi di nuovo negli occhi per dirmi che mio padre deve morire senza di me non aveva il coraggio.

Non so quale sia la verità: quello che so, però, è che mai, in 29 anni di vita, ho provato tanta vergogna per un altro essere umano. Mai mi sono sentito così solo, così incredulo, così abbandonato; e proprio da chi si fa un vanto di essere un sostegno non solo per il malato, ma anche per i familiari.

E sì, dovevo raccontarlo. Perché magari qualcuno leggerà queste righe e alla prossima conferenza nella quale il dottor Torres esalterà la straordinaria umanità della sua struttura, al prossimo convegno nel quale indosserà i panni dell’angelo degli ultimi momenti, qualcuno alzerà la mano e gli chiederà come fa a dormire la notte. Se non si vergogna mai, almeno un po’. Se pensa davvero di essere degno del mestiere che fa.

Probabilmente farà finta di non capire la domanda e passerà imperterrito a quella successiva, sicuro di ritrovare presto meritate parole di elogio; forse fingerà confusione e poi rammarico, sostenendo che sicuramente deve essere stato un malinteso; magari vorrà mantenere il ruolo dell’eroe e affermerà di aver protetto i suoi altri pazienti dal pericolosissimo ragazzo tamponato ma non vaccinato, in grado di sputare COVID ad almeno venti metri di distanza, bucando mascherine, camici e probabilmente anche i muri.

Può anche essere, però, che per un minuto, anche solo un istante, si sentirà, sia pure in minima parte, come ha fatto sentire me oggi. Indegno, indesiderato, sbagliato. Sarebbe la vittoria più bella, se anche lui si sentisse, giusto per un attimo, fuori. Fuori da tutto, parte di niente”.